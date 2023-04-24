24 апреля 2023

Губернатор Шумков обратился к курганцам в Родительский день

Глава Курганской области призвал вспомнить погибших военных в Родительский день
© Служба новостей «URA.RU»
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фестиваль "Батуринская святыня". Шадринск. Курган, шумков вадим
Вадим Шумков попросил курганцев в Радоницу вспомнить о погибших солдатах Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в Радоницу (Родительский день) обратился к жителям региона с просьбой вспомнить погибших бойцов. Об этом он написал 25 апреля в своем telegram-канале.

«Радоница. Вспоминая сегодня своих родных, помяните светлым словом всех, кто защищал Родину. Во все времена», — написал губернатор. Он добавил, что вспоминать усопших в этот день принято с древних времен.

Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор обратился к жителям из-за пожаров. Он добавил, что неосторожное обращение с огнем может закончиться тревожным звонком с просьбой помочь. Шумков напомнил, что жечь траву в такую погоду опасно. Это создает риск для всех людей.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков в Радоницу (Родительский день) обратился к жителям региона с просьбой вспомнить погибших бойцов. Об этом он написал 25 апреля в своем telegram-канале. «Радоница. Вспоминая сегодня своих родных, помяните светлым словом всех, кто защищал Родину. Во все времена», — написал губернатор. Он добавил, что вспоминать усопших в этот день принято с древних времен. Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор обратился к жителям из-за пожаров. Он добавил, что неосторожное обращение с огнем может закончиться тревожным звонком с просьбой помочь. Шумков напомнил, что жечь траву в такую погоду опасно. Это создает риск для всех людей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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