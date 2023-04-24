Губернатор Шумков обратился к курганцам в Родительский день

Глава Курганской области призвал вспомнить погибших военных в Родительский день

Вадим Шумков попросил курганцев в Радоницу вспомнить о погибших солдатах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в Радоницу (Родительский день) обратился к жителям региона с просьбой вспомнить погибших бойцов. Об этом он написал 25 апреля в своем telegram-канале.

«Радоница. Вспоминая сегодня своих родных, помяните светлым словом всех, кто защищал Родину. Во все времена», — написал губернатор. Он добавил, что вспоминать усопших в этот день принято с древних времен.

Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор обратился к жителям из-за пожаров. Он добавил, что неосторожное обращение с огнем может закончиться тревожным звонком с просьбой помочь. Шумков напомнил, что жечь траву в такую погоду опасно. Это создает риск для всех людей.