Губернатор Шумков обратился к жителям из-за пожаров

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к жителям из-за пожаров. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».
«Можно и здесь искать происки коварного еле ходящего американского президента. А можно сказать честно — лень одних, безалаберность и глупость других — в такой ситуации самые страшные наши враги. Выпуская своих дитятей с легкой душой со спичками на улицу, сами разводя очередной пал или затевая на залихватские „шашлыки“, будьте готовы, что все это может закончиться вашим тревожным звонком в стиле „Памагити“», — высказался глава региона.
Вадим Шумков напомнил, что жечь траву в такую погоду опасно. Это создает риск для всех людей.
Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков считает жителей виновными в росте числа возгораний. Курганская область относится к числу самых пожароопасных регионов.
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