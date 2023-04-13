13 апреля 2023

Губернатор Шумков обратился к жителям из-за пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение ключей от квартир детям сиротам. Курган, шумков вадим
Курганский губернатор напомнил жителям о рисках пожаров Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к жителям из-за пожаров. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально».

«Можно и здесь искать происки коварного еле ходящего американского президента. А можно сказать честно — лень одних, безалаберность и глупость других — в такой ситуации самые страшные наши враги. Выпуская своих дитятей с легкой душой со спичками на улицу, сами разводя очередной пал или затевая на залихватские „шашлыки“, будьте готовы, что все это может закончиться вашим тревожным звонком в стиле „Памагити“», — высказался глава региона.

Вадим Шумков напомнил, что жечь траву в такую погоду опасно. Это создает риск для всех людей.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков считает жителей виновными в росте числа возгораний. Курганская область относится к числу самых пожароопасных регионов.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился к жителям из-за пожаров. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Можно и здесь искать происки коварного еле ходящего американского президента. А можно сказать честно — лень одних, безалаберность и глупость других — в такой ситуации самые страшные наши враги. Выпуская своих дитятей с легкой душой со спичками на улицу, сами разводя очередной пал или затевая на залихватские „шашлыки“, будьте готовы, что все это может закончиться вашим тревожным звонком в стиле „Памагити“», — высказался глава региона. Вадим Шумков напомнил, что жечь траву в такую погоду опасно. Это создает риск для всех людей. Ранее URA.RU писало, что губернатор Шумков считает жителей виновными в росте числа возгораний. Курганская область относится к числу самых пожароопасных регионов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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