Главный застройщик РФ пошел на обострение конфликта с мэрией Екатеринбурга

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Екатеринбург с крыши "Рубина", администрация екатеринбурга, правительство области, городской пейзаж
Мэрия Екатеринбурга настаивает, что ПИК срывает обещания по строительству школ и детсадов Фото:

Конфликт крупнейшего девелопера России — московской группы ПИК — с мэрией Екатеринбурга обострился. По данным URA.RU, представители компании публично обратились за поддержкой к главе департамента строительства при кабмине РФ Максиму Степанову.

Это произошло 19 апреля. «У Степанова было совещание с регионами по видео-конференц-связи. ПИК пожаловался, что работать в Екатеринбурге невозможно — из-за административных барьеров», — поделился один из участников встречи. Степанов, по его словам, обещал разобраться. В пресс-службе ПИК на запрос корреспондента к моменту публикации не ответили.

В мэрии, уточнил другой собеседник, якобы уже собирают доказательства того, что ПИК срывает обещания по строительству соцобъектов. С этого и начался спор в 2022 году: чиновников возмутило, что девелопер до сих пор не спроектировал школу возле своего ЖК «Космонавтов 11», а строительство детского сада начал лишь в конце 2022-го, хотя гарантии были даны несколько лет назад.

Реагируя, администрация заблокировала другие строительные проекты компании. А после очередной смены главы филиала в начале 2023-го демонстративно не принимала нового руководителя.

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Конфликт крупнейшего девелопера России — московской группы ПИК — с мэрией Екатеринбурга обострился. По данным URA.RU, представители компании публично обратились за поддержкой к главе департамента строительства при кабмине РФ Максиму Степанову. Это произошло 19 апреля. «У Степанова было совещание с регионами по видео-конференц-связи. ПИК пожаловался, что работать в Екатеринбурге невозможно — из-за административных барьеров», — поделился один из участников встречи. Степанов, по его словам, обещал разобраться. В пресс-службе ПИК на запрос корреспондента к моменту публикации не ответили. В мэрии, уточнил другой собеседник, якобы уже собирают доказательства того, что ПИК срывает обещания по строительству соцобъектов. С этого и начался спор в 2022 году: чиновников возмутило, что девелопер до сих пор не спроектировал школу возле своего ЖК «Космонавтов 11», а строительство детского сада начал лишь в конце 2022-го, хотя гарантии были даны несколько лет назад. Реагируя, администрация заблокировала другие строительные проекты компании. А после очередной смены главы филиала в начале 2023-го демонстративно не принимала нового руководителя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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