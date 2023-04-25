Главный застройщик РФ пошел на обострение конфликта с мэрией Екатеринбурга

25 апреля 2023 в 12:08 Размер текста - 17 +

Мэрия Екатеринбурга настаивает, что ПИК срывает обещания по строительству школ и детсадов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Конфликт крупнейшего девелопера России — московской группы ПИК — с мэрией Екатеринбурга обострился. По данным URA.RU, представители компании публично обратились за поддержкой к главе департамента строительства при кабмине РФ Максиму Степанову. Это произошло 19 апреля. «У Степанова было совещание с регионами по видео-конференц-связи. ПИК пожаловался, что работать в Екатеринбурге невозможно — из-за административных барьеров», — поделился один из участников встречи. Степанов, по его словам, обещал разобраться. В пресс-службе ПИК на запрос корреспондента к моменту публикации не ответили. В мэрии, уточнил другой собеседник, якобы уже собирают доказательства того, что ПИК срывает обещания по строительству соцобъектов. С этого и начался спор в 2022 году: чиновников возмутило, что девелопер до сих пор не спроектировал школу возле своего ЖК «Космонавтов 11», а строительство детского сада начал лишь в конце 2022-го, хотя гарантии были даны несколько лет назад. Реагируя, администрация заблокировала другие строительные проекты компании. А после очередной смены главы филиала в начале 2023-го демонстративно не принимала нового руководителя.

Конфликт крупнейшего девелопера России — московской группы ПИК — с мэрией Екатеринбурга обострился. По данным URA.RU, представители компании публично обратились за поддержкой к главе департамента строительства при кабмине РФ Максиму Степанову. Это произошло 19 апреля. «У Степанова было совещание с регионами по видео-конференц-связи. ПИК пожаловался, что работать в Екатеринбурге невозможно — из-за административных барьеров», — поделился один из участников встречи. Степанов, по его словам, обещал разобраться. В пресс-службе ПИК на запрос корреспондента к моменту публикации не ответили. В мэрии, уточнил другой собеседник, якобы уже собирают доказательства того, что ПИК срывает обещания по строительству соцобъектов. С этого и начался спор в 2022 году: чиновников возмутило, что девелопер до сих пор не спроектировал школу возле своего ЖК «Космонавтов 11», а строительство детского сада начал лишь в конце 2022-го, хотя гарантии были даны несколько лет назад. Реагируя, администрация заблокировала другие строительные проекты компании. А после очередной смены главы филиала в начале 2023-го демонстративно не принимала нового руководителя.