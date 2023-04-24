В Перми на Коммунальном мосту движение сузят до двух полос

25 апреля 2023 в 12:07 Размер текста - 17 +

Сложности с проездом моста продлятся до июля Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми в выходные начнется ремонт Коммунального моста через Каму, поэтому движение автотранспорта будет ограничено. Свободными оставят только две полосы из четырех, сообщили в администрации города. «С 29 апреля начнется текущий ремонт Коммунального моста. В связи с этим до 1 июля будет введено ограничение движения транспорта, оно будет осуществляться по двум полосам. Одна — по направлению из города, другая — в город», — сообщается на сайте мэрии. Работы обещают вести круглосуточно. Автомобилистам чиновники советуют заранее выбирать маршрут.

В Перми в выходные начнется ремонт Коммунального моста через Каму, поэтому движение автотранспорта будет ограничено. Свободными оставят только две полосы из четырех, сообщили в администрации города. «С 29 апреля начнется текущий ремонт Коммунального моста. В связи с этим до 1 июля будет введено ограничение движения транспорта, оно будет осуществляться по двум полосам. Одна — по направлению из города, другая — в город», — сообщается на сайте мэрии. Работы обещают вести круглосуточно. Автомобилистам чиновники советуют заранее выбирать маршрут.