В Перми на Коммунальном мосту движение сузят до двух полос

Сложности с проездом моста продлятся до июля
В Перми в выходные начнется ремонт Коммунального моста через Каму, поэтому движение автотранспорта будет ограничено. Свободными оставят только две полосы из четырех, сообщили в администрации города.
«С 29 апреля начнется текущий ремонт Коммунального моста. В связи с этим до 1 июля будет введено ограничение движения транспорта, оно будет осуществляться по двум полосам. Одна — по направлению из города, другая — в город», — сообщается на сайте мэрии.
Работы обещают вести круглосуточно. Автомобилистам чиновники советуют заранее выбирать маршрут.
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