24 апреля 2023

В Перми на Коммунальном мосту движение сузят до двух полос

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Виды с реки Кама на закате. Пермь, коммунальный мост, виды города пермь, река кама, ночная пермь
Сложности с проездом моста продлятся до июля Фото:

В Перми в выходные начнется ремонт Коммунального моста через Каму, поэтому движение автотранспорта будет ограничено. Свободными оставят только две полосы из четырех, сообщили в администрации города.

«С 29 апреля начнется текущий ремонт Коммунального моста. В связи с этим до 1 июля будет введено ограничение движения транспорта, оно будет осуществляться по двум полосам. Одна — по направлению из города, другая — в город», — сообщается на сайте мэрии.

Работы обещают вести круглосуточно. Автомобилистам чиновники советуют заранее выбирать маршрут.

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В Перми в выходные начнется ремонт Коммунального моста через Каму, поэтому движение автотранспорта будет ограничено. Свободными оставят только две полосы из четырех, сообщили в администрации города. «С 29 апреля начнется текущий ремонт Коммунального моста. В связи с этим до 1 июля будет введено ограничение движения транспорта, оно будет осуществляться по двум полосам. Одна — по направлению из города, другая — в город», — сообщается на сайте мэрии. Работы обещают вести круглосуточно. Автомобилистам чиновники советуют заранее выбирать маршрут.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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