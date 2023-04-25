Медведев назвал ядерное оружие «скрепой», собирающей Россию

России нужно ядерное оружие для существования, заявил Дмитрий Медведев
Ядерное оружие является для России «скрепой», которая собирает государство. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он пояснил, что ядерное оружие для России имеет непреходящее значение.
«Мы понимаем, что в современном мире ядерное оружие для нашей страны имеет значение той самой скрепы, которое собирает государство», — заявил Дмитрий Медведев на Просветительском марафоне «Знание.Первые». Он добавил, что ядерное оружие нужно для существования России, ведь оно имеет непреходящее значение.
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