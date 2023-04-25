Медведев: российская армия противостоит всему блоку НАТО в зоне СВО

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев рассказал, что Запад ведет прокси-войну против России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия противостоит в зоне спецоперации не только украинской, но и всему блоку НАТО. Об этом рассказал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в ходе просветительского марафона «Знание». Так он прокомментировал вопрос о ходе спецоперации.

«Я лишь могу сказать, что все цели, поставленные президентом страны перед нашими военными, будут достигнуты. Вы упомянули, что я говорил, я могу лишь подтвердить: сегодня нам противостоит не украинская армия, а весь НАТО. Это действительно необъявленная прокси-война, которую западный мир проводит против нашего государства» — рассказал Дмитрий Медведев. Трансляция его выступления велась на официальном сайте марафона. Он также отметил, что ход СВО еще рано оценивать, потому что борьба продолжается.

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Российская армия противостоит в зоне спецоперации не только украинской, но и всему блоку НАТО. Об этом рассказал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в ходе просветительского марафона «Знание». Так он прокомментировал вопрос о ходе спецоперации. «Я лишь могу сказать, что все цели, поставленные президентом страны перед нашими военными, будут достигнуты. Вы упомянули, что я говорил, я могу лишь подтвердить: сегодня нам противостоит не украинская армия, а весь НАТО. Это действительно необъявленная прокси-война, которую западный мир проводит против нашего государства» — рассказал Дмитрий Медведев. Трансляция его выступления велась на официальном сайте марафона. Он также отметил, что ход СВО еще рано оценивать, потому что борьба продолжается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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