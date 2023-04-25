Медведев: российская армия противостоит всему блоку НАТО в зоне СВО

25 апреля 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев рассказал, что Запад ведет прокси-войну против России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия противостоит в зоне спецоперации не только украинской, но и всему блоку НАТО. Об этом рассказал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в ходе просветительского марафона «Знание». Так он прокомментировал вопрос о ходе спецоперации. «Я лишь могу сказать, что все цели, поставленные президентом страны перед нашими военными, будут достигнуты. Вы упомянули, что я говорил, я могу лишь подтвердить: сегодня нам противостоит не украинская армия, а весь НАТО. Это действительно необъявленная прокси-война, которую западный мир проводит против нашего государства» — рассказал Дмитрий Медведев. Трансляция его выступления велась на официальном сайте марафона. Он также отметил, что ход СВО еще рано оценивать, потому что борьба продолжается.

Российская армия противостоит в зоне спецоперации не только украинской, но и всему блоку НАТО. Об этом рассказал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в ходе просветительского марафона «Знание». Так он прокомментировал вопрос о ходе спецоперации. «Я лишь могу сказать, что все цели, поставленные президентом страны перед нашими военными, будут достигнуты. Вы упомянули, что я говорил, я могу лишь подтвердить: сегодня нам противостоит не украинская армия, а весь НАТО. Это действительно необъявленная прокси-война, которую западный мир проводит против нашего государства» — рассказал Дмитрий Медведев. Трансляция его выступления велась на официальном сайте марафона. Он также отметил, что ход СВО еще рано оценивать, потому что борьба продолжается.