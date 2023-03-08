С крыши курганской больницы вода протекает на детские коляски Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане у открытой несколько месяцев назад поликлиники для детей в районе Заозерный заметили подтеки на потолке. Их заметили в помещение с колясками. Об этом сообщает подписчик группы «ЧП Курган» в социальной сети «ВКонтакте».

«А вот и недавно открытая детская поликлиника в Заозерном. В колясочной с потолка капает вода», — пишет анонимно подписчик сообщества.

В комментариях представители депздрава Курганской области сообщили, что для прояснения ситуации они направили запрос в детскую поликлинику, в которой протекает крыша. «Нам необходимо время, для уточнения вопроса. О результатах проинформируем в ближайшее время», — указано в комментарии департамента.

Обновлено в 17:40:

В депздраве заявили, что протечек крыши в здании новой детской поликлиники по итогам обследования не зафиксировано. Работы соответствуют проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу.

«Появление влаги в колясочной связано с накоплением конденсата, так как это помещение не отапливается. Чтобы сделать посещение поликлиники комфортнее для мам и малышей, в дальнейшем планируется провести в колясочную отопление», — пояснили агентству в департаменте.

URA.RU писало ранее, что открыть здание новой поликлиники планировалось 16 декабря, но даты пришлось перенести. Жительница Кургана пожаловалась на опасное крыльцо новой детской поликлиники в 7 микрорайоне. Туда же переехал филиал детской поликлиники №8. Прием пациентов начался 6 марта.

В новой курганской поликлинике для детей протекает крыша Фото: группа «ЧП Курган» в соцсети «Вконтакте»