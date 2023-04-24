24 апреля 2023

Десятки курганцев пришли посмотреть фильм про Жириновского. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Жириновский на "Балу мечты" в Колонном зале дома Союзов. Москва, жириновский владимир
Показ фильма посвятили дню рождения Владимира Жириновского (архивное фото) Фото:

В день рождения бывшего руководителя партии ЛДПР Владимира Жириновского десяткам курганцев показали фильм «Живой» о жизни и деятельности политика. Об этом URA.RU рассказал лидер курганского областного отделения ЛДПР Юрий Ярушин.

«Встреча была посвящена 77-летию со дня рождения Владимира Вольфовича. На мероприятие пришло 55 человек, были люди совершенно разного возраста: школьники и студенты из нашей организации „Время молодых“, мои ровесники, ветераны партии, которые начинали свою деятельность в одно время с Жириновским. После просмотра фильма для гостей был приготовлен обед», — поделился Ярушин.

Владимир Жириновский был советским и российским политическим деятелем. Он несколько десятилетий руководил Либерально-демократической партией России. 6 апреля 2022 года он скончался.

Ранее URA.RU писало, что в курганском ЛДПР были организованы поминки для всех желающих почтить память Владимира Жириновского, куда массово приходили курганцы. Делегация представителей ЛДПР из Кургана летала на похороны в Москву, а в реготделении партии принимали соболезнования.

В курганском ЛДПР почтили память Владимира Жириновского
В курганском ЛДПР почтили память Владимира Жириновского
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В день рождения бывшего руководителя партии ЛДПР Владимира Жириновского десяткам курганцев показали фильм «Живой» о жизни и деятельности политика. Об этом URA.RU рассказал лидер курганского областного отделения ЛДПР Юрий Ярушин. «Встреча была посвящена 77-летию со дня рождения Владимира Вольфовича. На мероприятие пришло 55 человек, были люди совершенно разного возраста: школьники и студенты из нашей организации „Время молодых“, мои ровесники, ветераны партии, которые начинали свою деятельность в одно время с Жириновским. После просмотра фильма для гостей был приготовлен обед», — поделился Ярушин. Владимир Жириновский был советским и российским политическим деятелем. Он несколько десятилетий руководил Либерально-демократической партией России. 6 апреля 2022 года он скончался. Ранее URA.RU писало, что в курганском ЛДПР были организованы поминки для всех желающих почтить память Владимира Жириновского, куда массово приходили курганцы. Делегация представителей ЛДПР из Кургана летала на похороны в Москву, а в реготделении партии принимали соболезнования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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