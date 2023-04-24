Показ фильма посвятили дню рождения Владимира Жириновского (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В день рождения бывшего руководителя партии ЛДПР Владимира Жириновского десяткам курганцев показали фильм «Живой» о жизни и деятельности политика. Об этом URA.RU рассказал лидер курганского областного отделения ЛДПР Юрий Ярушин.

«Встреча была посвящена 77-летию со дня рождения Владимира Вольфовича. На мероприятие пришло 55 человек, были люди совершенно разного возраста: школьники и студенты из нашей организации „Время молодых“, мои ровесники, ветераны партии, которые начинали свою деятельность в одно время с Жириновским. После просмотра фильма для гостей был приготовлен обед», — поделился Ярушин.

Владимир Жириновский был советским и российским политическим деятелем. Он несколько десятилетий руководил Либерально-демократической партией России. 6 апреля 2022 года он скончался.

Ранее URA.RU писало, что в курганском ЛДПР были организованы поминки для всех желающих почтить память Владимира Жириновского, куда массово приходили курганцы. Делегация представителей ЛДПР из Кургана летала на похороны в Москву, а в реготделении партии принимали соболезнования.