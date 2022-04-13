Курганцы массово идут на поминки Жириновского

Курганцы идут на поминки Жириновского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганском ЛДПР организованы поминки для всех желающих почтить память Владимира Жириновского, куда массово приходят курганцы. Прошло девять дней со смерти лидера ЛДПР. В Москве на Новодевичьем кладбище состоялись поминки, а все члены ЛДПР собираются в региональных отделениях партии, чтобы почтить память своего лидера, сообщило в своем talegram-канале курганское отделение ЛДПР.

«Двери Курганского отделения ЛДПР открыты весь день для всех, кто готов разделить нашу скорбь. Владимир Вольфович был ярким политиком, неординарным человеком, авторитетным государственным деятелем и истинным патриотом», — отметил в разговоре с корреспондентом URA.RU лидер курганских либерал-демократов Юрий Ярушин. Он подтвердил, что несмотря на будний день, люди приходят, выражают соболезнования, делятся своими воспоминаниями о Жириновском.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля в Москве. Он был госпитализирован в начале февраля с диагнозом коронавирус. Делегация курганских «жириновцев» летала на похороны в Москву, а в реготделении партии принимали соболезнования. Курганские политики и простые люди в социальных сетях активно делились воспоминаниями о Жириновском, опубликовывали фото, посвящали ему стихи. Также депутаты фракции ЛДПР в областной думе предложили назвать именем Жириновского одну из новых улиц или скверов в Кургане.