В Кремле оценили реализацию зерновой сделки

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле продолжают наблюдать за зерновой сделкой
Условия по зерновой следке, которые касаются России, не выполнены. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он считает, что сделка не приобрела пакетный характер и условия не складываются в пользу ее продления.
«Что касается сделки: несмотря на то, сколько времени прошло, она еще не выполнена. Она не приобрела пакетный характер. Условия, которые касаются нас, не реализованы. Пока обстоятельства складываются не в пользу этой сделки. Продолжаем наблюдать», — заявил Дмитрий Песков корреспонденту URA.RU на вопрос о том, как он оценивает зерновую сделку.
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