В Кремле оценили реализацию зерновой сделки

Песков: условия не складываются в пользу продления зерновой сделки
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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что в Кремле продолжают наблюдать за зерновой сделкой Фото:

Условия по зерновой следке, которые касаются России, не выполнены. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он считает, что сделка не приобрела пакетный характер и условия не складываются в пользу ее продления.

«Что касается сделки: несмотря на то, сколько времени прошло, она еще не выполнена. Она не приобрела пакетный характер. Условия, которые касаются нас, не реализованы. Пока обстоятельства складываются не в пользу этой сделки. Продолжаем наблюдать», — заявил Дмитрий Песков корреспонденту URA.RU на вопрос о том, как он оценивает зерновую сделку.

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Условия по зерновой следке, которые касаются России, не выполнены. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он считает, что сделка не приобрела пакетный характер и условия не складываются в пользу ее продления. «Что касается сделки: несмотря на то, сколько времени прошло, она еще не выполнена. Она не приобрела пакетный характер. Условия, которые касаются нас, не реализованы. Пока обстоятельства складываются не в пользу этой сделки. Продолжаем наблюдать», — заявил Дмитрий Песков корреспонденту URA.RU на вопрос о том, как он оценивает зерновую сделку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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