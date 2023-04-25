Песков: мировой продовольственный кризис не мог начаться из-за Украины и России

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Украина и Россия не причастны к мировому кризису, заявил Дмитрий Песков Фото:

Начало мирового продовольственного кризиса не связано со спецоперацией на Украине, а также с действиями сторон конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос URA.RU.

«Мы знаем, что генезис мирового продовольственного кризиса имеет другие корни и не является прямым следствием выпадения с рынка украинского зерна», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь добавил, что действия Украины и России не являются основным фактором кризиса.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Начало мирового продовольственного кризиса не связано со спецоперацией на Украине, а также с действиями сторон конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос URA.RU. «Мы знаем, что генезис мирового продовольственного кризиса имеет другие корни и не является прямым следствием выпадения с рынка украинского зерна», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь добавил, что действия Украины и России не являются основным фактором кризиса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...