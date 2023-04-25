Песков: мировой продовольственный кризис не мог начаться из-за Украины и России

Украина и Россия не причастны к мировому кризису, заявил Дмитрий Песков
Начало мирового продовольственного кризиса не связано со спецоперацией на Украине, а также с действиями сторон конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла, отвечая на вопрос URA.RU.
«Мы знаем, что генезис мирового продовольственного кризиса имеет другие корни и не является прямым следствием выпадения с рынка украинского зерна», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь добавил, что действия Украины и России не являются основным фактором кризиса.
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