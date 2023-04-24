24 апреля 2023
23 апреля 2023

Жители Приуральского района ЯНАО остались без радио

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Радиовещание обещают наладить к середине мая 2023 года Фото:

Коренные жители из Приуральского района жалуются, что у них не работает радио. По их словам, вместо программ в эфире звучат шум и иностранные голоса.

«В настоящий момент действительно наблюдается ситуация с отсутствием радиовещания в отдаленных поселках района. Это связано с тем, что в начале 2023 года информагентству „Приуралье“ пришлось сменить оператора спутниковой связи», — рассказали специалисты ИА «Приуралье» в социальных сетях.

Специалисты объясняют, что из-за перенастройки возникает отключение некоторых сервисов АО «Ямалтелеком», в связи с чем, работы ведутся ночью, что замедляет процесс настройки. Ориентировочно радиовещание будет налажено к середине мая 2023 года.

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Коренные жители из Приуральского района жалуются, что у них не работает радио. По их словам, вместо программ в эфире звучат шум и иностранные голоса. «В настоящий момент действительно наблюдается ситуация с отсутствием радиовещания в отдаленных поселках района. Это связано с тем, что в начале 2023 года информагентству „Приуралье“ пришлось сменить оператора спутниковой связи», — рассказали специалисты ИА «Приуралье» в социальных сетях. Специалисты объясняют, что из-за перенастройки возникает отключение некоторых сервисов АО «Ямалтелеком», в связи с чем, работы ведутся ночью, что замедляет процесс настройки. Ориентировочно радиовещание будет налажено к середине мая 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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