Жители Приуральского района ЯНАО остались без радио

Радиовещание обещают наладить к середине мая 2023 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Коренные жители из Приуральского района жалуются, что у них не работает радио. По их словам, вместо программ в эфире звучат шум и иностранные голоса.

«В настоящий момент действительно наблюдается ситуация с отсутствием радиовещания в отдаленных поселках района. Это связано с тем, что в начале 2023 года информагентству „Приуралье“ пришлось сменить оператора спутниковой связи», — рассказали специалисты ИА «Приуралье» в социальных сетях.

Специалисты объясняют, что из-за перенастройки возникает отключение некоторых сервисов АО «Ямалтелеком», в связи с чем, работы ведутся ночью, что замедляет процесс настройки. Ориентировочно радиовещание будет налажено к середине мая 2023 года.