В Курганской области тормозится ремонт детского лагеря из-за жалобы строительной компании

УФАС Курганской области временно приостановили закупку на капремонт детского лагеря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Курганской области тормозится капремонт детского оздоровительного лагеря «Салют» в городе Шадринск из-за жалобы строительной компании ООО «ПКФ «СМУ-3». Предприятие считает, что в рамках аукциона были нарушены их законные права. Информация об этом сообщается на сайте госзакупок.

«Объект закупки: капитальный ремонт муниципального автономного учреждения «Детский загородный оздоровительный лагерь «Салют» в городе Шадринск. <…> Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в части заключения контракта приостановлено по требованию УФАС», —

Курганская компания ООО «ПКФ «СМУ-3» подала жалобу на результаты закупки. Претензия касается того, что комиссия отклонила заявку подрядчика на участие в аукционе, что нарушает их права и законные интересы. Комиссия, объясняя причины отказа компании в приеме заявки заявляли, что у них превышен совокупный размер обязательств по договорам. «Предложенная цена в рамках аукциона составила 18 883 646 рублей. Если принимать цену, предложенную заявителем и сумму обязательств, то общее обязательство составляет 59 083 693,80 рублей, что в пределах ценового лимита в 60 миллионов рублей», — указал в жалобе подрядчик.

Ранее стало известно, что аукцион выиграла тюменская компания «Стройбыт». Стоимость контракта составила чуть более 20 миллионов рублей. Всего до участия в торгах было допущено четыре компании. На период рассмотрения жалобы закупка временно приостановлена.

Ранее URA.RU писало, что ФАС России приостановила работу курганских чиновников над проектом стоимостью больше миллиарда. Компания ООО «Новый ресурс» пожаловалась в контрольный орган на курганский департамент природы из-за того, что они отклонили их заявку на участие в аукционе по процедуре договора концессии на строительство объекта по переработке мусора в регионе. Также сообщалось, что компания из Челябинска выиграла торги после жалобы на курганских чиновников. УФАС