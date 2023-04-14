Челябинская компания после жалобы на курганских чиновников выиграла торги

14 апреля 2023 в 17:44 Размер текста - 17 +

Подрядчик из Челябинска будет содержать мосты в Курганской области за 130 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Челябинская компания «Мостдорстрой», которая жаловалась на курганских чиновников, выиграла торги на право заниматься охраной и содержанием мостов в Курганской области. Сумма контракта составляет 130 миллионов рублей, сообщается на сайте госзакупок. Ранее УФАС аннулировали аукцион после жалобы иногороднего подрядчика на ошибки в документации, разработанной сотрудниками правительства. «Объект закупки: оказание услуг по содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах Курганской области. Победитель: ООО „Мостдорстрой“. Цена контракта: 130 000 000 рублей», — говорится в результатах определения подрядчика. Ранее URA.RU писало, что следить за мостами в регионе была готова курганская компания «Скала» за 253 млн рублей. При этом изначально стоимость контракта составляла 346 млн. После вмешательства подрядчика из Челябинской области закупку отменили и объявили новый аукцион. Позже стало известно, что стоимость контракта сократили в три раза — до 138,5 млн рублей.

Челябинская компания «Мостдорстрой», которая жаловалась на курганских чиновников, выиграла торги на право заниматься охраной и содержанием мостов в Курганской области. Сумма контракта составляет 130 миллионов рублей, сообщается на сайте госзакупок. Ранее УФАС аннулировали аукцион после жалобы иногороднего подрядчика на ошибки в документации, разработанной сотрудниками правительства. «Объект закупки: оказание услуг по содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах Курганской области. Победитель: ООО „Мостдорстрой“. Цена контракта: 130 000 000 рублей», — говорится в результатах определения подрядчика. Ранее URA.RU писало, что следить за мостами в регионе была готова курганская компания «Скала» за 253 млн рублей. При этом изначально стоимость контракта составляла 346 млн. После вмешательства подрядчика из Челябинской области закупку отменили и объявили новый аукцион. Позже стало известно, что стоимость контракта сократили в три раза — до 138,5 млн рублей.