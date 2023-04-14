Челябинская компания после жалобы на курганских чиновников выиграла торги

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Ремонтные работы. Курган, некрасовский мост
Подрядчик из Челябинска будет содержать мосты в Курганской области за 130 млн рублей Фото:

Челябинская компания «Мостдорстрой», которая жаловалась на курганских чиновников, выиграла торги на право заниматься охраной и содержанием мостов в Курганской области. Сумма контракта составляет 130 миллионов рублей, сообщается на сайте госзакупок. Ранее УФАС аннулировали аукцион после жалобы иногороднего подрядчика на ошибки в документации, разработанной сотрудниками правительства.

«Объект закупки: оказание услуг по содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах Курганской области. Победитель: ООО „Мостдорстрой“. Цена контракта: 130 000 000 рублей», — говорится в результатах определения подрядчика.

Ранее URA.RU писало, что следить за мостами в регионе была готова курганская компания «Скала» за 253 млн рублей. При этом изначально стоимость контракта составляла 346 млн. После вмешательства подрядчика из Челябинской области закупку отменили и объявили новый аукцион. Позже стало известно, что стоимость контракта сократили в три раза — до 138,5 млн рублей.

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Челябинская компания «Мостдорстрой», которая жаловалась на курганских чиновников, выиграла торги на право заниматься охраной и содержанием мостов в Курганской области. Сумма контракта составляет 130 миллионов рублей, сообщается на сайте госзакупок. Ранее УФАС аннулировали аукцион после жалобы иногороднего подрядчика на ошибки в документации, разработанной сотрудниками правительства. «Объект закупки: оказание услуг по содержанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах Курганской области. Победитель: ООО „Мостдорстрой“. Цена контракта: 130 000 000 рублей», — говорится в результатах определения подрядчика. Ранее URA.RU писало, что следить за мостами в регионе была готова курганская компания «Скала» за 253 млн рублей. При этом изначально стоимость контракта составляла 346 млн. После вмешательства подрядчика из Челябинской области закупку отменили и объявили новый аукцион. Позже стало известно, что стоимость контракта сократили в три раза — до 138,5 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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