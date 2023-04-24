Мэр Челябинска подписала распоряжение об окончании отопительного сезона

25 апреля 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

В Челябинске начнут отключать батареи с 26 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Челябинска Наталья Котова подписала распоряжение об окончании отопительного сезона в городе с 26 апреля. Информация об этом размещена на сайте администрации города. «Закончить отопительный период 2022—2023 годов в Челябинске с 26 апреля 2023 года. Организациям, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, эксплуатирующим и (или) управляющим, и (или) обслуживающим системы коммунальной инфраструктуры, жилищный фонд, объекты социальной сферы, перевести систему теплоснабжения на летнюю схему», — следует из опубликованных документов. На аппаратном совещании в мэрии 24 апреля вице-мэр Александр Астахов заявил, что отопительный сезон может закончиться 26 апреля, если сохранится среднесуточная температура выше восьми градусов тепла. В эти дни в Челябинске сохраняется устойчивая теплая погода.

Глава Челябинска Наталья Котова подписала распоряжение об окончании отопительного сезона в городе с 26 апреля. Информация об этом размещена на сайте администрации города. «Закончить отопительный период 2022—2023 годов в Челябинске с 26 апреля 2023 года. Организациям, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, эксплуатирующим и (или) управляющим, и (или) обслуживающим системы коммунальной инфраструктуры, жилищный фонд, объекты социальной сферы, перевести систему теплоснабжения на летнюю схему», — следует из опубликованных документов. На аппаратном совещании в мэрии 24 апреля вице-мэр Александр Астахов заявил, что отопительный сезон может закончиться 26 апреля, если сохранится среднесуточная температура выше восьми градусов тепла. В эти дни в Челябинске сохраняется устойчивая теплая погода.