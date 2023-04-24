24 апреля 2023

Мэр Челябинска подписала распоряжение об окончании отопительного сезона

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Клипарт на тему отключения, включения отопления. Курган, холод, батарея, радиатор, отопление, тепло в доме, батареи
В Челябинске начнут отключать батареи с 26 апреля Фото:

Глава Челябинска Наталья Котова подписала распоряжение об окончании отопительного сезона в городе с 26 апреля. Информация об этом размещена на сайте администрации города.

«Закончить отопительный период 2022—2023 годов в Челябинске с 26 апреля 2023 года. Организациям, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, эксплуатирующим и (или) управляющим, и (или) обслуживающим системы коммунальной инфраструктуры, жилищный фонд, объекты социальной сферы, перевести систему теплоснабжения на летнюю схему», — следует из опубликованных документов.

На аппаратном совещании в мэрии 24 апреля вице-мэр Александр Астахов заявил, что отопительный сезон может закончиться 26 апреля, если сохранится среднесуточная температура выше восьми градусов тепла. В эти дни в Челябинске сохраняется устойчивая теплая погода.

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Глава Челябинска Наталья Котова подписала распоряжение об окончании отопительного сезона в городе с 26 апреля. Информация об этом размещена на сайте администрации города. «Закончить отопительный период 2022—2023 годов в Челябинске с 26 апреля 2023 года. Организациям, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, эксплуатирующим и (или) управляющим, и (или) обслуживающим системы коммунальной инфраструктуры, жилищный фонд, объекты социальной сферы, перевести систему теплоснабжения на летнюю схему», — следует из опубликованных документов. На аппаратном совещании в мэрии 24 апреля вице-мэр Александр Астахов заявил, что отопительный сезон может закончиться 26 апреля, если сохранится среднесуточная температура выше восьми градусов тепла. В эти дни в Челябинске сохраняется устойчивая теплая погода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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