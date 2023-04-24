24 апреля 2023
23 апреля 2023

Артюхов рассказал Путину о достижениях и приоритетах развития ЯНАО

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым
© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с врио губернатора ЯНАО Дмитрием Артюховым. Салехард, портрет, артюхов дмитрий
Артюхов рассказал президенту России Путину о достижениях региона Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал президенту России Владимиру Путину о достижениях региона, а также приоритетах развития. В ходе разговора глава округа озвучил основные итоги социально-экономического развития Ямала.

«Ключевая задача для всего севера — расселение ветхого аварийного жилья. Также двигаемся поступательно. Важнейшая задача в социальной сфере — строительство школ и детских садиков, сейчас активно в работе 25 школ и столько же детсадов», — сказал Артюхов в начале выступления. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал президенту России Владимиру Путину о достижениях региона, а также приоритетах развития. В ходе разговора глава округа озвучил основные итоги социально-экономического развития Ямала. «Ключевая задача для всего севера — расселение ветхого аварийного жилья. Также двигаемся поступательно. Важнейшая задача в социальной сфере — строительство школ и детских садиков, сейчас активно в работе 25 школ и столько же детсадов», — сказал Артюхов в начале выступления. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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