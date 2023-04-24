Артюхов рассказал Путину о достижениях и приоритетах развития ЯНАО

Артюхов рассказал президенту России Путину о достижениях региона
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал президенту России Владимиру Путину о достижениях региона, а также приоритетах развития. В ходе разговора глава округа озвучил основные итоги социально-экономического развития Ямала.
«Ключевая задача для всего севера — расселение ветхого аварийного жилья. Также двигаемся поступательно. Важнейшая задача в социальной сфере — строительство школ и детских садиков, сейчас активно в работе 25 школ и столько же детсадов», — сказал Артюхов в начале выступления. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
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