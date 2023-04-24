24 апреля 2023

Тюменским строителям не хватит качественных красителей и клея

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, строитель, рабочий, строительство, стройка
строители считают, что отечественные аналоги по качеству не дотягивают до ушедших с рынка импортных материалов Фото:

Тюменские строители столкнулись с дефицитом качественных колеров, красителей и клеевых составов. Об этом на правах анонимности рассказал URA.RU маркетолог одной из подрядных организаций, работающих в Тюменской области.

«Не хватает именно качественной строительной химии — колеров для краски, различных клеев, присадок. Сейчас те материалы, с которыми мы работали раньше, взять практически негде — даже остатки на складах уже кончаются. А новые уже не поставляют, разве что искать более-менее сносные среди отечественных», — поделился с URA.RU источник.

По его словам, снижение качества химических составов отразится на качестве работ, что в итоге вызовет множество жалоб как у застройщиков, так и у покупателей жилья. А современные российские аналоги не могут составить конкуренцию итальянским и немецким составам. «Они стараются сейчас выйти на уровень мирового качества, те же „Лакра“, „Континенталь“, но пока еще не дотягивают», — добавил источник.

Ранее URA.RU рассказало, что строители скоро столкнутся с дефицитом и других материалов. В частности, может не хватить качественных стекла, кирпича и бетона.

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Тюменские строители столкнулись с дефицитом качественных колеров, красителей и клеевых составов. Об этом на правах анонимности рассказал URA.RU маркетолог одной из подрядных организаций, работающих в Тюменской области. «Не хватает именно качественной строительной химии — колеров для краски, различных клеев, присадок. Сейчас те материалы, с которыми мы работали раньше, взять практически негде — даже остатки на складах уже кончаются. А новые уже не поставляют, разве что искать более-менее сносные среди отечественных», — поделился с URA.RU источник. По его словам, снижение качества химических составов отразится на качестве работ, что в итоге вызовет множество жалоб как у застройщиков, так и у покупателей жилья. А современные российские аналоги не могут составить конкуренцию итальянским и немецким составам. «Они стараются сейчас выйти на уровень мирового качества, те же „Лакра“, „Континенталь“, но пока еще не дотягивают», — добавил источник. Ранее URA.RU рассказало, что строители скоро столкнутся с дефицитом и других материалов. В частности, может не хватить качественных стекла, кирпича и бетона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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