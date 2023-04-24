Тюменским строителям не хватит качественных красителей и клея

строители считают, что отечественные аналоги по качеству не дотягивают до ушедших с рынка импортных материалов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Тюменские строители столкнулись с дефицитом качественных колеров, красителей и клеевых составов. Об этом на правах анонимности рассказал URA.RU маркетолог одной из подрядных организаций, работающих в Тюменской области.

«Не хватает именно качественной строительной химии — колеров для краски, различных клеев, присадок. Сейчас те материалы, с которыми мы работали раньше, взять практически негде — даже остатки на складах уже кончаются. А новые уже не поставляют, разве что искать более-менее сносные среди отечественных», — поделился с URA.RU источник.

По его словам, снижение качества химических составов отразится на качестве работ, что в итоге вызовет множество жалоб как у застройщиков, так и у покупателей жилья. А современные российские аналоги не могут составить конкуренцию итальянским и немецким составам. «Они стараются сейчас выйти на уровень мирового качества, те же „Лакра“, „Континенталь“, но пока еще не дотягивают», — добавил источник.

Ранее URA.RU рассказало, что строители скоро столкнутся с дефицитом и других материалов. В частности, может не хватить качественных стекла, кирпича и бетона.