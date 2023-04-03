03 апреля 2023

Тюменские застройщики столкнутся с дефицитом стройматериалов

© Служба новостей «URA.RU»
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Строителям не хватит кирпича, стеновых блоков и стекла Фото:

Застройщики, работающие в Тюменской области, в ближайшее время столкнутся с проблемой нехватки некоторых строительных материалов. Об этом на правах анонимности рассказал URA.RU источник в одной из строительных компаний области.

«Боимся, что может не хватить некоторых основных материалов, потому что снижаются темпы производства. Российский союз строителей показал цифры, которые они получили у Росстата, проблемы могут возникнуть у нас со стеновыми панелями, оконными блоками, даже с кирпичом. Там снижение производства в среднем на 20%», — сообщил URA.RU источник.

По данным Российского союза строителей, сильнее всего упало производство керамической плитки, паркета, двух видов стекла и оконных блоков. В среднем падение производства составляет от 30 до 40%. Производство кирпича снизилось на 19%, на 31% меньше стали производить стеновых силикатных блоков. Увеличение отмечается только в производстве гранита, бетона, песка и различных крошек.

До Тюменской области дефицит пока не дошел, однако, по словам источника URA.RU, ситуация может измениться в ближайшие месяцы. «Пока надеемся, что обойдется, в любом случае реальных запасов создать на месте не получится» — добавит собеседник URA.RU.

Ранее агентство сообщало, что строительство стало одной из самых стрессовых отраслей бизнеса в Тюмени. Помимо массового банкротства подрядчиков, в последние месяцы застройщики столкнулись с санкциями Центробанка.

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Застройщики, работающие в Тюменской области, в ближайшее время столкнутся с проблемой нехватки некоторых строительных материалов. Об этом на правах анонимности рассказал URA.RU источник в одной из строительных компаний области. «Боимся, что может не хватить некоторых основных материалов, потому что снижаются темпы производства. Российский союз строителей показал цифры, которые они получили у Росстата, проблемы могут возникнуть у нас со стеновыми панелями, оконными блоками, даже с кирпичом. Там снижение производства в среднем на 20%», — сообщил URA.RU источник. По данным Российского союза строителей, сильнее всего упало производство керамической плитки, паркета, двух видов стекла и оконных блоков. В среднем падение производства составляет от 30 до 40%. Производство кирпича снизилось на 19%, на 31% меньше стали производить стеновых силикатных блоков. Увеличение отмечается только в производстве гранита, бетона, песка и различных крошек. До Тюменской области дефицит пока не дошел, однако, по словам источника URA.RU, ситуация может измениться в ближайшие месяцы. «Пока надеемся, что обойдется, в любом случае реальных запасов создать на месте не получится» — добавит собеседник URA.RU. Ранее агентство сообщало, что строительство стало одной из самых стрессовых отраслей бизнеса в Тюмени. Помимо массового банкротства подрядчиков, в последние месяцы застройщики столкнулись с санкциями Центробанка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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