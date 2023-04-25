Правительство пересмотрит поправки о повышенном НДФЛ для уехавших россиян

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Правительство отзывает законопроект о налоговых поправках Фото:

Правительство РФ приняло решение отозвать законопроект о налоговых поправках, включая повышенный НДФЛ для работающих из-за границы россиян. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина. В законопроект планируют внести ряд технических уточнений.

«Да, подтверждаем. В законопроект необходимо внести ряд технических уточнений до направления в Государственную Думу», — передает заявление пресс-службы РИА Новости.

Раннее сообщалось, что правительство предложило повысить налоги для работающих из-за границы россиян. Работодатели будут взимать 30% НДФЛ с уехавших из России сотрудников. Законопроект опубликован в системе обеспечение законодательной деятельности.

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Правительство РФ приняло решение отозвать законопроект о налоговых поправках, включая повышенный НДФЛ для работающих из-за границы россиян. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина. В законопроект планируют внести ряд технических уточнений. «Да, подтверждаем. В законопроект необходимо внести ряд технических уточнений до направления в Государственную Думу», — передает заявление пресс-службы РИА Новости. Раннее сообщалось, что правительство предложило повысить налоги для работающих из-за границы россиян. Работодатели будут взимать 30% НДФЛ с уехавших из России сотрудников. Законопроект опубликован в системе обеспечение законодательной деятельности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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