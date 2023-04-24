В России введут дополнительный налог для уехавших из страны сотрудников

Работодатели будут взимать 30% НДФЛ с уехавших из России сотрудников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Налоговая декларация. Тюмень, ручка, налоги, очки, пять тысяч, тысяча рублей, деньги, налог, тысячная купюра, 3-ндфл, декларация о доходах, 5000
В Госдуму внесен законопроект, повышающий НДФЛ для уехавших из страны россиян Фото:

Уехавшие из страны россияне будут отдавать 30% НДФЛ после утраты налогового резидентства. Соответствующий законопроект опубликован в системе обеспечение законодательной деятельности.

«Правительство внесло в Госдуму законопроект, обязывающий российские компании в ряде случаев взимать 30% НДФЛ с выплат в пользу уехавших за рубеж работников», — передает «Интерфакс». Изменения коснутся всех россиян, использующих российский сегмент интернета. Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.

Депутат Госдумы России Олег Нилов предложил ввести дополнительные налоги на россиян, не служивших в армии. Нилов считает, что это будет соответствовать законам справедливости, передает телеканал 360.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уехавшие из страны россияне будут отдавать 30% НДФЛ после утраты налогового резидентства. Соответствующий законопроект опубликован в системе обеспечение законодательной деятельности. «Правительство внесло в Госдуму законопроект, обязывающий российские компании в ряде случаев взимать 30% НДФЛ с выплат в пользу уехавших за рубеж работников», — передает «Интерфакс». Изменения коснутся всех россиян, использующих российский сегмент интернета. Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года. Депутат Госдумы России Олег Нилов предложил ввести дополнительные налоги на россиян, не служивших в армии. Нилов считает, что это будет соответствовать законам справедливости, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...