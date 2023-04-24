В России введут дополнительный налог для уехавших из страны сотрудников

Работодатели будут взимать 30% НДФЛ с уехавших из России сотрудников

24 апреля 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

В Госдуму внесен законопроект, повышающий НДФЛ для уехавших из страны россиян Фото: Денис Моргунов © URA.RU Уехавшие из страны россияне будут отдавать 30% НДФЛ после утраты налогового резидентства. Соответствующий законопроект опубликован в системе обеспечение законодательной деятельности. «Правительство внесло в Госдуму законопроект, обязывающий российские компании в ряде случаев взимать 30% НДФЛ с выплат в пользу уехавших за рубеж работников», — передает «Интерфакс». Изменения коснутся всех россиян, использующих российский сегмент интернета. Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года. Депутат Госдумы России Олег Нилов предложил ввести дополнительные налоги на россиян, не служивших в армии. Нилов считает, что это будет соответствовать законам справедливости, передает телеканал 360.

Уехавшие из страны россияне будут отдавать 30% НДФЛ после утраты налогового резидентства. Соответствующий законопроект опубликован в системе обеспечение законодательной деятельности. «Правительство внесло в Госдуму законопроект, обязывающий российские компании в ряде случаев взимать 30% НДФЛ с выплат в пользу уехавших за рубеж работников», — передает «Интерфакс». Изменения коснутся всех россиян, использующих российский сегмент интернета. Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года. Депутат Госдумы России Олег Нилов предложил ввести дополнительные налоги на россиян, не служивших в армии. Нилов считает, что это будет соответствовать законам справедливости, передает телеканал 360.