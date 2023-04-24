24 апреля 2023

В Пермском крае вспыхнул склад лесозаготовителей. Фото

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, дым, пожар, гарь, огонь, лесной пожар, пламя, ландшафтный пожар
Горят трава и отходы лесозаготовки (архивное фото) Фото:

В селе Трун Чернушинского округа в Пермском крае загорелся склад лесозаготовителей, находящийся по открытым небом. Спасателям удалось локализовать пожар, но борьба с огнем продолжается, рассказали журналистам в региональном ГУ МЧС.

«Прямо сейчас огнеборцы ликвидируют пожар в Чернушинском городском округе. Произошло возгорание сухой растительности, отходов деревообработки на площади 1,5 Га. Предварительная площадь пожара 7 Га», — сообщают в ведомстве.

С огнем борются 25 пожарных. В результате возгорания никто не пострадал.

Клубы дыма видны за много километров
Клубы дыма видны за много километров
Загорелись отходы лесозаготовительного производства
Загорелись отходы лесозаготовительного производства
Пожарным приходится работать в сложных условиях сухой погоды и ветра
Пожарным приходится работать в сложных условиях сухой погоды и ветра

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В селе Трун Чернушинского округа в Пермском крае загорелся склад лесозаготовителей, находящийся по открытым небом. Спасателям удалось локализовать пожар, но борьба с огнем продолжается, рассказали журналистам в региональном ГУ МЧС. «Прямо сейчас огнеборцы ликвидируют пожар в Чернушинском городском округе. Произошло возгорание сухой растительности, отходов деревообработки на площади 1,5 Га. Предварительная площадь пожара 7 Га», — сообщают в ведомстве. С огнем борются 25 пожарных. В результате возгорания никто не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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