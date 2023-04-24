Горят трава и отходы лесозаготовки (архивное фото)
В селе Трун Чернушинского округа в Пермском крае загорелся склад лесозаготовителей, находящийся по открытым небом. Спасателям удалось локализовать пожар, но борьба с огнем продолжается, рассказали журналистам в региональном ГУ МЧС.
«Прямо сейчас огнеборцы ликвидируют пожар в Чернушинском городском округе. Произошло возгорание сухой растительности, отходов деревообработки на площади 1,5 Га. Предварительная площадь пожара 7 Га», — сообщают в ведомстве.
С огнем борются 25 пожарных. В результате возгорания никто не пострадал.
Клубы дыма видны за много километров
Загорелись отходы лесозаготовительного производства
Пожарным приходится работать в сложных условиях сухой погоды и ветра
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