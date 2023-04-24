24 апреля 2023

Курганцы массово едут на кладбище в Родительский день, несмотря на пробки. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Родительский день. Рябковское кладбище. Курган
В Кургане образовалась пробка на подъезде к кладбищу в Рябково Фото:

Жители Кургана массово поехали на кладбище в поселке Рябково, несмотря на образовавшуюся днем пробку. На месте дежурили сотрудники Госавтоинспекции. Об этом сообщает корреспондент информационного агентства URA.RU.

«Образовалась пробка на улице Черняховского, как ехать на кладбище. Сотрудники ГИБДД пропускают по встречке только общественный транспорт. На кладбище также приехало много курганцев, а на месте — продают искусственные цветы», — передает корреспондент агентства.

В управлении ГИБДД по Кургану сообщили, что пробка связана с Родительским днем. Сотрудники ведомства отмечают, что приоритет отдали маршрутам общественного транспорта. Для удобства водителей легковых автомобилей были организованы пути объезда. К вечеру, как сообщает журналист URA.RU, пробки не стало.

Ранее URA.RU писало, что курганцы жаловались, что перед Родительским днем не могут доехать до кладбища. Жители отмечали, что на такси добираться туда дорого.

Родительский день. Рябковское кладбище. Курган
Курганцы массово поехали на кладбище в Родительский день
Фото:
Родительский день. Рябковское кладбище. Курган
Жители Кургана приехали на кладбище в Рябково
Фото:
Родительский день. Рябковское кладбище. Курган
Курганцев на кладбище довозил общественный транспорт
Фото:
Родительский день. Рябковское кладбище. Курган
В Кургане жители массово поехали на кладбище в Родительский день
Фото:
Родительский день. Рябковское кладбище. Курган
Рядом с курганским кладбищем дежурили сотрудники ГИБДД
Фото:
Родительский день. Рябковское кладбище. Курган
На кладбище продавали искусственные цветы в Родительский день
Фото:
Родительский день. Рябковское кладбище. Курган
Курганцы проводят Родительский день на кладбище в Рябково
Фото:
Родительский день. Рябковское кладбище. Курган
На курганском кладбище в Родительский день присутствовал священник
Фото:
Родительский день. Рябковское кладбище. Курган
На улице Черняховского ликвидировали пробку
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Жители Кургана массово поехали на кладбище в поселке Рябково, несмотря на образовавшуюся днем пробку. На месте дежурили сотрудники Госавтоинспекции. Об этом сообщает корреспондент информационного агентства URA.RU. «Образовалась пробка на улице Черняховского, как ехать на кладбище. Сотрудники ГИБДД пропускают по встречке только общественный транспорт. На кладбище также приехало много курганцев, а на месте — продают искусственные цветы», — передает корреспондент агентства. В управлении ГИБДД по Кургану сообщили, что пробка связана с Родительским днем. Сотрудники ведомства отмечают, что приоритет отдали маршрутам общественного транспорта. Для удобства водителей легковых автомобилей были организованы пути объезда. К вечеру, как сообщает журналист URA.RU, пробки не стало. Ранее URA.RU писало, что курганцы жаловались, что перед Родительским днем не могут доехать до кладбища. Жители отмечали, что на такси добираться туда дорого.
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