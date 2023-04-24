В Кургане образовалась пробка на подъезде к кладбищу в Рябково Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана массово поехали на кладбище в поселке Рябково, несмотря на образовавшуюся днем пробку. На месте дежурили сотрудники Госавтоинспекции. Об этом сообщает корреспондент информационного агентства URA.RU.

«Образовалась пробка на улице Черняховского, как ехать на кладбище. Сотрудники ГИБДД пропускают по встречке только общественный транспорт. На кладбище также приехало много курганцев, а на месте — продают искусственные цветы», — передает корреспондент агентства.

В управлении ГИБДД по Кургану сообщили, что пробка связана с Родительским днем. Сотрудники ведомства отмечают, что приоритет отдали маршрутам общественного транспорта. Для удобства водителей легковых автомобилей были организованы пути объезда. К вечеру, как сообщает журналист URA.RU, пробки не стало.

Ранее URA.RU писало, что курганцы жаловались, что перед Родительским днем не могут доехать до кладбища. Жители отмечали, что на такси добираться туда дорого.

Курганцы массово поехали на кладбище в Родительский день Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана приехали на кладбище в Рябково Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцев на кладбище довозил общественный транспорт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане жители массово поехали на кладбище в Родительский день Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рядом с курганским кладбищем дежурили сотрудники ГИБДД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На кладбище продавали искусственные цветы в Родительский день Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы проводят Родительский день на кладбище в Рябково Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На курганском кладбище в Родительский день присутствовал священник Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU