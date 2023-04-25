Пользователи Twitter назвали безумием желание Байдена пойти на второй срок

25 апреля 2023 в 17:33 Размер текста - 17 +

Пользователи Twitter прокомментировали заявление Джо Байдена о втором сроке Фото: Official White House / Adam Schultz Заявление президента США Джо Байдена о выдвижении своей кандидатуры на выборы в 2024 году вызвало бурную реакцию у пользователей Twitter. Выборы должны состояться 5 ноября 2024 года. «Это безумие, как далеко мы упали. Любой, кто мог бы поддержать этого коррумпированного и бесполезного клоуна, замешан в разрушении некогда великих США. Будем надеяться, что люди начнут открывать глаза и перестанут голосовать строго по партизанской линии. Этот парень шутник», — написал пользователь Скотт Слим. Пользователь с ником CyberPuppy.eth иронично перефразировал заявление Байдена о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента США. «У каждого поколения бывают моменты, когда им приходится отстаивать демократию. Чтобы отстаивать свои основные свободы. Я верю, что это наше. Вот почему мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы помешать таким людям, как вы, победить на следующих выборах», — написал он. Комментатор Юки Сайто предложил Байдену уйти на пенсию: «Уйди на пенсию, абсолютный клоун». Его поддержал пользователь BarbReilly: «Вы даже не можете встать, и точка… Вам нужны люди, которые помогут вам найти, где вы должны стоять… и вы НАСТОЛЬКО слабый человек, что даже не можете провести мероприятие, чтобы объявить о своем переизбрании, вы пишете в Твиттере комментарий, делая это в 6 утра». «Байден не баллотируется на переизбрание. Ноль шансов. По медицинским показаниям он снимется ПОСЛЕ основного сезона. Таким образом, они останавливают кого-либо еще от попыток провести первичное голосование действующего президента или выступить против помазанного преемника-демократа», — заключил пользователь Райан.



Раннее Байден подтвердил свое участие в выборах в 2024 году. «Я баллотируюсь на переизбрание на пост президента Соединенных Штатов. На выборах в 2024 году», — сообщил президент в соцсетях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заявление президента США Джо Байдена о выдвижении своей кандидатуры на выборы в 2024 году вызвало бурную реакцию у пользователей Twitter. Выборы должны состояться 5 ноября 2024 года. «Это безумие, как далеко мы упали. Любой, кто мог бы поддержать этого коррумпированного и бесполезного клоуна, замешан в разрушении некогда великих США. Будем надеяться, что люди начнут открывать глаза и перестанут голосовать строго по партизанской линии. Этот парень шутник», — написал пользователь Скотт Слим. Пользователь с ником CyberPuppy.eth иронично перефразировал заявление Байдена о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента США. «У каждого поколения бывают моменты, когда им приходится отстаивать демократию. Чтобы отстаивать свои основные свободы. Я верю, что это наше. Вот почему мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы помешать таким людям, как вы, победить на следующих выборах», — написал он. Комментатор Юки Сайто предложил Байдену уйти на пенсию: «Уйди на пенсию, абсолютный клоун». Его поддержал пользователь BarbReilly: «Вы даже не можете встать, и точка… Вам нужны люди, которые помогут вам найти, где вы должны стоять… и вы НАСТОЛЬКО слабый человек, что даже не можете провести мероприятие, чтобы объявить о своем переизбрании, вы пишете в Твиттере комментарий, делая это в 6 утра». «Байден не баллотируется на переизбрание. Ноль шансов. По медицинским показаниям он снимется ПОСЛЕ основного сезона. Таким образом, они останавливают кого-либо еще от попыток провести первичное голосование действующего президента или выступить против помазанного преемника-демократа», — заключил пользователь Райан. Раннее Байден подтвердил свое участие в выборах в 2024 году. «Я баллотируюсь на переизбрание на пост президента Соединенных Штатов. На выборах в 2024 году», — сообщил президент в соцсетях.