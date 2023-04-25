Байден подтвердил свое участие в выборах в 2024 году

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Джо Байден подтвердил свое участие на выборах президента США в 2024 году Фото:

Президент США Джо Байден объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента в 2024 году. Выборы состоятся 5 ноября 2024 года.

«Я баллотируюсь на переизбрание на пост президента Соединенных Штатов. На выборах в 2024 году», — написал Байден в соцсетях.

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Президент США Джо Байден объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента в 2024 году. Выборы состоятся 5 ноября 2024 года. «Я баллотируюсь на переизбрание на пост президента Соединенных Штатов. На выборах в 2024 году», — написал Байден в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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