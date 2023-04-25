Байден подтвердил свое участие в выборах в 2024 году

Джо Байден подтвердил свое участие на выборах президента США в 2024 году
Президент США Джо Байден объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента в 2024 году. Выборы состоятся 5 ноября 2024 года.
«Я баллотируюсь на переизбрание на пост президента Соединенных Штатов. На выборах в 2024 году», — написал Байден в соцсетях.
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