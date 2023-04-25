Алексей Текслер заинтересовался приглашением на индустриальную выставку в Казахстан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Посол Казахстана Ермек Кошербаев 25 апреля пригласил губернатора Челябинской области Алексея Текслера на выставку обрабатывающей промышленности Kazakhstan Industry Week. Как уточнили в пресс-службе главы региона мероприятие состоится с 10 по 12 мая.

«Хотел бы пригласить вас и представителей бизнес-сообщества региона принять участие в международной выставке обрабатывающей промышленности Kazakhstan Industry Week, которая пройдет с 10 по 12 мая. Готовы в Казахстане организовать встречи на самом высоком уровне с тем, чтобы обсудить вопросы двустороннего сотрудничества», — заявил Кошербаев.

Текслер отметил, что область является одним из лидеров по товарообороту с Казахстаном среди регионов. На данный момент показатель достиг двух миллиардов долларов США. В качестве примера успешного взаимодействия губернатор привел автозавод «Урал» и Семипалатинский автосборочный завод. На предприятии в Казахстане по лицензии собирают одноименные автомобили. Положительные тенденции есть также в агропромышленном комплексе. Текслер отметил, что в настоящее время 2,5 тысячи студентов из Казахстана обучаются в Челябинском госуниверситете.

На встрече перечислили регионы соседнего государства, с которыми налажено активное сотрудничество. Среди них Костанайская, Алма-Атинская, Акмолинская, Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская области и город Астана. В ходе разговора прозвучало, что прорабатываются вопросы дальнейшего проведения статусного Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств. Челябинск мероприятие принимал дважды.

В ответ на приглашение на выставку губернатор пригласил посла посетить Троицк с его «Расулевскими чтениями». Молодежи Казахстана Текслер предложил поучаствовать в форуме «Утро». Он в регионе состоится с 24 по 29 июня.

Встреча губернатора Алексея Текслера и посла Ермека Кошербаева состоялась 25 апреля Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Челябинцев пригласили на выставку обрабатывающей промышленности Kazakhstan Industry Week Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Ермек Кошербаев заявил о готовности организовать встречи на высшем уровне для обсуждения вопросов взаимного сотрудничества Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Товарооборот между Челябинской областью и регионами Казахстана достиг двух миллиардов долларов США Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Стороны рассказали о проработке вопросов проведения Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области