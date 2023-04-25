СК проверит качество воды в Челябинске

Ход проверки поставлен на контроль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники следственного управления СКР по Челябинской области проверят снабжение жителей региона водой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, на данную проблему жители указали в социальных сетях.

«В одной из социальных сетей размещена информация о том, что в городе Челябинске жителям предоставляют не качественную воду. По данному факту проводится доследственная проверка на наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

В ведомстве отметили, что в ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Ход проверки взят руководством следственного управления на контроль.

Ранее жители пожаловались на грязную воду из-под крана. В мэрии Челябинска горожанам объяснили, что цвет и качество воды может измениться из-за переключений между водоводами для строительства станции обеззараживания воды на очистных сооружениях. После переключения в течение нескольких дней качество воды придет в норму.