По центру Екатеринбурга прошли военные
В центре Екатеринбурга вечером 25 апреля прошла первая репетиция парада Победы. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.
«Сегодня прошла первая пешая тренировка парада Победы на площади 1905 года. Репетиция длилась около часа», — сообщил журналист агентства.
Ранее сообщалось, что ради репетиции военных в Екатеринбурге перекрыли несколько центральных улиц. Движение транспорта закрыли с 20:00 до 04:00 на проспекте Ленина, улицах 8 Марта, Бориса Ельцина, Вайнера, Урицкого и Володарского.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!