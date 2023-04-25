25 апреля 2023

В центре Екатеринбурга прошла первая репетиция парада Победы. Фоторепортаж

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Репетиция Парада Победы с техникой . Екатеринбург , военная техника, парад победы, репетиция, танк
По центру Екатеринбурга прошли военные Фото:

В центре Екатеринбурга вечером 25 апреля прошла первая репетиция парада Победы. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

«Сегодня прошла первая пешая тренировка парада Победы на площади 1905 года. Репетиция длилась около часа», — сообщил журналист агентства.

Ранее сообщалось, что ради репетиции военных в Екатеринбурге перекрыли несколько центральных улиц. Движение транспорта закрыли с 20:00 до 04:00 на проспекте Ленина, улицах 8 Марта, Бориса Ельцина, Вайнера, Урицкого и Володарского.

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В центре Екатеринбурга вечером 25 апреля прошла первая репетиция парада Победы. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «Сегодня прошла первая пешая тренировка парада Победы на площади 1905 года. Репетиция длилась около часа», — сообщил журналист агентства. Ранее сообщалось, что ради репетиции военных в Екатеринбурге перекрыли несколько центральных улиц. Движение транспорта закрыли с 20:00 до 04:00 на проспекте Ленина, улицах 8 Марта, Бориса Ельцина, Вайнера, Урицкого и Володарского.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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