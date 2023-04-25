В центре Екатеринбурга прошла первая репетиция парада Победы. Фоторепортаж

25 апреля 2023 в 23:39 Размер текста - 17 +

По центру Екатеринбурга прошли военные Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В центре Екатеринбурга вечером 25 апреля прошла первая репетиция парада Победы. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «Сегодня прошла первая пешая тренировка парада Победы на площади 1905 года. Репетиция длилась около часа», — сообщил журналист агентства. Ранее сообщалось, что ради репетиции военных в Екатеринбурге перекрыли несколько центральных улиц. Движение транспорта закрыли с 20:00 до 04:00 на проспекте Ленина, улицах 8 Марта, Бориса Ельцина, Вайнера, Урицкого и Володарского. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU

В центре Екатеринбурга вечером 25 апреля прошла первая репетиция парада Победы. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий. «Сегодня прошла первая пешая тренировка парада Победы на площади 1905 года. Репетиция длилась около часа», — сообщил журналист агентства. Ранее сообщалось, что ради репетиции военных в Екатеринбурге перекрыли несколько центральных улиц. Движение транспорта закрыли с 20:00 до 04:00 на проспекте Ленина, улицах 8 Марта, Бориса Ельцина, Вайнера, Урицкого и Володарского.