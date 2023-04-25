Путин подписал указ об ответе на изъятие имущества россиян

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Он предполагает введение временного управления собственностью иностранных государств и связанных с ними компаний, если те блокируют активы России у себя.
«В связи с необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, направленные на незаконные лишения РФ, российских юридических и физических лиц права собственности и (или) ограничение их права собственности…», — в самом начале указа написаны мотивы его создания. Это следует из
Согласно указу, если российское имущество изымается за рубежом или права россиян на него ограничиваются, в России вводится внешнее управление на активы соответствующих недружественных стран. Оно может прекращаться по решению Путина. Среди иностранных активов, которые могут быть переданы во временное управление Росимуществу, указаны доли зарубежных акционеров в компаниях «Фортум» и «Юнипро».
Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что Евросоюзом были заморожены российские активы на сумму 21,5 миллиарда евро, пишет «Национальная служба новостей». Он уточнил, что речь идет о средствах олигархов и организаций, попавших под санкции. Исполняющий обязанности российского постпреда при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что Западу рано или поздно придется вернуть России все ее активы.
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