Путин подписал указ об ответе на изъятие имущества россиян

26 апреля 2023 в 00:30 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на изъятие российских активов за рубежом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Он предполагает введение временного управления собственностью иностранных государств и связанных с ними компаний, если те блокируют активы России у себя. «В связи с необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, направленные на незаконные лишения РФ, российских юридических и физических лиц права собственности и (или) ограничение их права собственности…», — в самом начале указа написаны мотивы его создания. Это следует из документа , опубликованного на официальном портале правовой информации. Согласно указу, если российское имущество изымается за рубежом или права россиян на него ограничиваются, в России вводится внешнее управление на активы соответствующих недружественных стран. Оно может прекращаться по решению Путина. Среди иностранных активов, которые могут быть переданы во временное управление Росимуществу, указаны доли зарубежных акционеров в компаниях «Фортум» и «Юнипро». Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что Евросоюзом были заморожены российские активы на сумму 21,5 миллиарда евро, пишет «Национальная служба новостей». Он уточнил, что речь идет о средствах олигархов и организаций, попавших под санкции. Исполняющий обязанности российского постпреда при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что Западу рано или поздно придется вернуть России все ее активы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом. Он предполагает введение временного управления собственностью иностранных государств и связанных с ними компаний, если те блокируют активы России у себя. «В связи с необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, направленные на незаконные лишения РФ, российских юридических и физических лиц права собственности и (или) ограничение их права собственности…», — в самом начале указа написаны мотивы его создания. Это следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации. Согласно указу, если российское имущество изымается за рубежом или права россиян на него ограничиваются, в России вводится внешнее управление на активы соответствующих недружественных стран. Оно может прекращаться по решению Путина. Среди иностранных активов, которые могут быть переданы во временное управление Росимуществу, указаны доли зарубежных акционеров в компаниях «Фортум» и «Юнипро». Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что Евросоюзом были заморожены российские активы на сумму 21,5 миллиарда евро, пишет «Национальная служба новостей». Он уточнил, что речь идет о средствах олигархов и организаций, попавших под санкции. Исполняющий обязанности российского постпреда при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что Западу рано или поздно придется вернуть России все ее активы.