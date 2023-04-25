25 апреля 2023

Yahoo News: в США хотят добиться возвращения Украины к границам 1991 года

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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, депутат, чиновник, документы, дипломат, папка с документами
Законодатели США готовят требующий вернуть Украину к границам 1991 года проект Фото:

Члены палаты представителей США задумали подготовить законопроект, в котором они намерены потребовать добиться завершения конфликта на Украине и вернуть страну к границам 1991 года. Авторами проекта стали республиканец Джо Уилсон и демократ Стив Коэн.

«Резолюция, которая требует рассмотрения комитетом палаты представителей по иностранным делам перед голосованием в полном составе, подтверждает, что политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы Украина победила в [спецоперации] и восстановила свои международно признанные границы 1991 года», — заявил Yahoo News главный автор резолюции Джо Уилсон. Возвращение к границам того года имеет большое значение, поскольку 1991 год ознаменовался распадом Советского Союза и появлением независимой Украины, в состав которой вошел и Крымский полуостров, пояснил он.

Резолюция, которая, как ожидается, будет представлена 2 мая и сначала должна будет быть рассмотрена комитетом по международным делам палаты. Авторы законопроекта также призвали включить Украину в НАТО и потребовать от Москвы выплатить компенсации Киеву.

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Члены палаты представителей США задумали подготовить законопроект, в котором они намерены потребовать добиться завершения конфликта на Украине и вернуть страну к границам 1991 года. Авторами проекта стали республиканец Джо Уилсон и демократ Стив Коэн. «Резолюция, которая требует рассмотрения комитетом палаты представителей по иностранным делам перед голосованием в полном составе, подтверждает, что политика Соединенных Штатов заключается в том, чтобы Украина победила в [спецоперации] и восстановила свои международно признанные границы 1991 года», — заявил Yahoo News главный автор резолюции Джо Уилсон. Возвращение к границам того года имеет большое значение, поскольку 1991 год ознаменовался распадом Советского Союза и появлением независимой Украины, в состав которой вошел и Крымский полуостров, пояснил он. Резолюция, которая, как ожидается, будет представлена 2 мая и сначала должна будет быть рассмотрена комитетом по международным делам палаты. Авторы законопроекта также призвали включить Украину в НАТО и потребовать от Москвы выплатить компенсации Киеву.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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