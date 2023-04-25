Посольство РФ в Лондоне пригрозило Британии за передачу ВСУ снарядов с ураном

26 апреля 2023 в 03:30 Размер текста - 17 +

Посольство России: Лондон не уйдет от ответственности за передачу ВСУ снарядов с ураном Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Власти Лондона не смогут избежать ответственности за передачу Украине снарядов с обедненным ураном. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне в ответ на заявления, сделанные 25 апреля заместителем министра обороны королевства Джеймсом Хиппи. «Призываем власти Великобритании не тешить себя иллюзорными надеждами, будто, переведя стрелки на ВСУ, в распоряжении которых ныне оказались токсичные боеприпасы, они сумеют выйти сухими из воды. Переложить на своих киевских подопечных ответственность за чинимые ими преступления Лондону не удастся», — указывают российские дипломаты, передает ТАСС. Ранее в письменных ответах замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи говорилось о том, что Великобритания направила Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что президент Украины Владимир Зеленский сам не контролирует вопросы, связанные с поставками боеприпасов с обедненным ураном. Он делает все так, как ему говорят британские власти, подчеркнула она.

Власти Лондона не смогут избежать ответственности за передачу Украине снарядов с обедненным ураном. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне в ответ на заявления, сделанные 25 апреля заместителем министра обороны королевства Джеймсом Хиппи. «Призываем власти Великобритании не тешить себя иллюзорными надеждами, будто, переведя стрелки на ВСУ, в распоряжении которых ныне оказались токсичные боеприпасы, они сумеют выйти сухими из воды. Переложить на своих киевских подопечных ответственность за чинимые ими преступления Лондону не удастся», — указывают российские дипломаты, передает ТАСС. Ранее в письменных ответах замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи говорилось о том, что Великобритания направила Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что президент Украины Владимир Зеленский сам не контролирует вопросы, связанные с поставками боеприпасов с обедненным ураном. Он делает все так, как ему говорят британские власти, подчеркнула она.