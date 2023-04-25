25 апреля 2023

Посольство РФ в Лондоне пригрозило Британии за передачу ВСУ снарядов с ураном

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Жириновский. Москва, чиновники, политик, чиновник, политика, министр
Посольство России: Лондон не уйдет от ответственности за передачу ВСУ снарядов с ураном Фото:

Власти Лондона не смогут избежать ответственности за передачу Украине снарядов с обедненным ураном. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне в ответ на заявления, сделанные 25 апреля заместителем министра обороны королевства Джеймсом Хиппи.

«Призываем власти Великобритании не тешить себя иллюзорными надеждами, будто, переведя стрелки на ВСУ, в распоряжении которых ныне оказались токсичные боеприпасы, они сумеют выйти сухими из воды. Переложить на своих киевских подопечных ответственность за чинимые ими преступления Лондону не удастся», — указывают российские дипломаты, передает ТАСС.

Ранее в письменных ответах замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи говорилось о том, что Великобритания направила Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что президент Украины Владимир Зеленский сам не контролирует вопросы, связанные с поставками боеприпасов с обедненным ураном. Он делает все так, как ему говорят британские власти, подчеркнула она.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Лондона не смогут избежать ответственности за передачу Украине снарядов с обедненным ураном. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Лондоне в ответ на заявления, сделанные 25 апреля заместителем министра обороны королевства Джеймсом Хиппи. «Призываем власти Великобритании не тешить себя иллюзорными надеждами, будто, переведя стрелки на ВСУ, в распоряжении которых ныне оказались токсичные боеприпасы, они сумеют выйти сухими из воды. Переложить на своих киевских подопечных ответственность за чинимые ими преступления Лондону не удастся», — указывают российские дипломаты, передает ТАСС. Ранее в письменных ответах замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи говорилось о том, что Великобритания направила Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила, что президент Украины Владимир Зеленский сам не контролирует вопросы, связанные с поставками боеприпасов с обедненным ураном. Он делает все так, как ему говорят британские власти, подчеркнула она.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...