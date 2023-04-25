Великобритания передала Украине тысячи снарядов для Challenger 2 с обедненным ураном

25 апреля 2023 в 21:07 Размер текста - 17 +

ВСУ получили снаряды для танков Challenger 2 Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Великобритания направила Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Об этом говорится в письменных ответах замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи. Он уточнил, что Лондон не отслеживает использование снарядов и не обязан ликвидировать последствия их применения. «Мы направили тысячи комплектов снарядов для Challenger 2 на Украину, включая бронебойные снаряды с обедненным ураном. <> Сейчас они контролируются Вооруженными силами Украины. Министерство обороны не отслеживает места, где боеприпасы с обедненным ураном задействуется ВСУ на Украине», — приводит ТАСС текст сообщения Хиппи. В марте Великобритания пообещала отправить ВСУ снаряды с обедненным ураном. В минобороны заявили, что такие снаряды эффективны при поражении современных танков и бронемашин. Эмерит-профессор экономики Массачусетского университета в Амхерсте Ричард Вольф подсчитал, что такими действиями Лондон способствует эскалации конфликта на Украине. Американский экс-разведчик морской пехоты Скотт Риттер объяснял, что боеприпасы с обедненным ураном дешево обходятся в производстве, но очень токсичны.

Великобритания направила Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Об этом говорится в письменных ответах замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи. Он уточнил, что Лондон не отслеживает использование снарядов и не обязан ликвидировать последствия их применения. «Мы направили тысячи комплектов снарядов для Challenger 2 на Украину, включая бронебойные снаряды с обедненным ураном. <> Сейчас они контролируются Вооруженными силами Украины. Министерство обороны не отслеживает места, где боеприпасы с обедненным ураном задействуется ВСУ на Украине», — приводит ТАСС текст сообщения Хиппи. В марте Великобритания пообещала отправить ВСУ снаряды с обедненным ураном. В минобороны заявили, что такие снаряды эффективны при поражении современных танков и бронемашин. Эмерит-профессор экономики Массачусетского университета в Амхерсте Ричард Вольф подсчитал, что такими действиями Лондон способствует эскалации конфликта на Украине. Американский экс-разведчик морской пехоты Скотт Риттер объяснял, что боеприпасы с обедненным ураном дешево обходятся в производстве, но очень токсичны.