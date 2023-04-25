Граждане ряда стран заинтересовались «золотыми визами» России

Граждане Китая, Индии, Германии, США, а также ряда стран СНГ заинтересовались «золотыми визами» России. Интерес к визам РФ растет у жителей азиатских государств. Об этом заявили в Минэке.
«Введение „золотых виз“ поможет России получить преимущество в виде притока иностранных инвестиций, а бизнесмены будут иметь возможность проживать и работать в любом регионе РФ длительное время», — рассказала «Известиям» эксперт направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Екатерина Хейфец.
По мнению Хейфец практика «золотых виз» позволит иностранцам оформлять приглашения на въезд в Россию для своих родственников, въезжать на территорию РФ без визы, а также иметь доступ к бесплатной медицине, образованию и программам социальной поддержки наравне с россиянами.
Ранее западное агентство Bloomberg сообщало, что в Европе завершается эпоха «золотых виз». Современная система международных отношений привела к парадоксу конфликта интересов государств и политических тенденций.
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