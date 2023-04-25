25 апреля 2023

Граждане ряда стран заинтересовались «золотыми визами» России

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ЕГЭ по географии, литературе и химии в гимназии N 5. Екатеринбург, ручка, паспорт, паспорт рф, паспорт в руках
Растет интерес иностранцев к визам России Фото:

Граждане Китая, Индии, Германии, США, а также ряда стран СНГ заинтересовались «золотыми визами» России. Интерес к визам РФ растет у жителей азиатских государств. Об этом заявили в Минэке.

«Введение „золотых виз“ поможет России получить преимущество в виде притока иностранных инвестиций, а бизнесмены будут иметь возможность проживать и работать в любом регионе РФ длительное время», — рассказала «Известиям» эксперт направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Екатерина Хейфец.

По мнению Хейфец практика «золотых виз» позволит иностранцам оформлять приглашения на въезд в Россию для своих родственников, въезжать на территорию РФ без визы, а также иметь доступ к бесплатной медицине, образованию и программам социальной поддержки наравне с россиянами.

Ранее западное агентство Bloomberg сообщало, что в Европе завершается эпоха «золотых виз». Современная система международных отношений привела к парадоксу конфликта интересов государств и политических тенденций.

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Граждане Китая, Индии, Германии, США, а также ряда стран СНГ заинтересовались «золотыми визами» России. Интерес к визам РФ растет у жителей азиатских государств. Об этом заявили в Минэке. «Введение „золотых виз“ поможет России получить преимущество в виде притока иностранных инвестиций, а бизнесмены будут иметь возможность проживать и работать в любом регионе РФ длительное время», — рассказала «Известиям» эксперт направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Екатерина Хейфец. По мнению Хейфец практика «золотых виз» позволит иностранцам оформлять приглашения на въезд в Россию для своих родственников, въезжать на территорию РФ без визы, а также иметь доступ к бесплатной медицине, образованию и программам социальной поддержки наравне с россиянами. Ранее западное агентство Bloomberg сообщало, что в Европе завершается эпоха «золотых виз». Современная система международных отношений привела к парадоксу конфликта интересов государств и политических тенденций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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