Граждане ряда стран заинтересовались «золотыми визами» России

26 апреля 2023 в 04:18 Размер текста - 17 +

Растет интерес иностранцев к визам России Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Граждане Китая, Индии, Германии, США, а также ряда стран СНГ заинтересовались «золотыми визами» России. Интерес к визам РФ растет у жителей азиатских государств. Об этом заявили в Минэке. «Введение „золотых виз“ поможет России получить преимущество в виде притока иностранных инвестиций, а бизнесмены будут иметь возможность проживать и работать в любом регионе РФ длительное время», — рассказала «Известиям» эксперт направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Екатерина Хейфец. По мнению Хейфец практика «золотых виз» позволит иностранцам оформлять приглашения на въезд в Россию для своих родственников, въезжать на территорию РФ без визы, а также иметь доступ к бесплатной медицине, образованию и программам социальной поддержки наравне с россиянами. Ранее западное агентство Bloomberg сообщало, что в Европе завершается эпоха «золотых виз». Современная система международных отношений привела к парадоксу конфликта интересов государств и политических тенденций.

Граждане Китая, Индии, Германии, США, а также ряда стран СНГ заинтересовались «золотыми визами» России. Интерес к визам РФ растет у жителей азиатских государств. Об этом заявили в Минэке. «Введение „золотых виз“ поможет России получить преимущество в виде притока иностранных инвестиций, а бизнесмены будут иметь возможность проживать и работать в любом регионе РФ длительное время», — рассказала «Известиям» эксперт направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Екатерина Хейфец. По мнению Хейфец практика «золотых виз» позволит иностранцам оформлять приглашения на въезд в Россию для своих родственников, въезжать на территорию РФ без визы, а также иметь доступ к бесплатной медицине, образованию и программам социальной поддержки наравне с россиянами. Ранее западное агентство Bloomberg сообщало, что в Европе завершается эпоха «золотых виз». Современная система международных отношений привела к парадоксу конфликта интересов государств и политических тенденций.