Синоптики предупредили жителей ЯНАО о метелях и гололеде

В пятницу в ЯНАО ожидаются метели, гололед и порывистый ветер Фото: Сергей Русанов © URA.RU

К концу рабочей недели жителей ЯНАО ждут метели, гололед и порывистый ветер. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского УГМС.

В пятницу, 28 апреля ожидается облачная погода с прояснениями, сообщается на сайте управления по гидрометеорологии. Температура воздуха ночью от -3 до -8, местами до +2 градусов, днем потеплеет до +2 +7. В отдельных районах будет метель и гололед. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный, 8-13 метров в секунду, с порывами до 20 метров.

В среду и четверг будет переменная облачность. Ночью столбик термометра опустится до -7 -12 градусов, днем поднимется до +1 +6. В четверг синоптики прогнозируют небольшие осадки. Ветер будет дуть со скоростью от 5 до 13 метров в секунду.