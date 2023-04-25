25 апреля 2023
24 апреля 2023

Синоптики предупредили жителей ЯНАО о метелях и гололеде

© Служба новостей «URA.RU»
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В пятницу в ЯНАО ожидаются метели, гололед и порывистый ветер Фото:

К концу рабочей недели жителей ЯНАО ждут метели, гололед и порывистый ветер. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского УГМС.

В пятницу, 28 апреля ожидается облачная погода с прояснениями, сообщается на сайте управления по гидрометеорологии. Температура воздуха ночью от -3 до -8, местами до +2 градусов, днем потеплеет до +2 +7. В отдельных районах будет метель и гололед. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный, 8-13 метров в секунду, с порывами до 20 метров.

В среду и четверг будет переменная облачность. Ночью столбик термометра опустится до -7 -12 градусов, днем поднимется до +1 +6. В четверг синоптики прогнозируют небольшие осадки. Ветер будет дуть со скоростью от 5 до 13 метров в секунду.

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К концу рабочей недели жителей ЯНАО ждут метели, гололед и порывистый ветер. Об этом сообщили синоптики Обь-Иртышского УГМС. В пятницу, 28 апреля ожидается облачная погода с прояснениями, сообщается на сайте управления по гидрометеорологии. Температура воздуха ночью от -3 до -8, местами до +2 градусов, днем потеплеет до +2 +7. В отдельных районах будет метель и гололед. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный, 8-13 метров в секунду, с порывами до 20 метров. В среду и четверг будет переменная облачность. Ночью столбик термометра опустится до -7 -12 градусов, днем поднимется до +1 +6. В четверг синоптики прогнозируют небольшие осадки. Ветер будет дуть со скоростью от 5 до 13 метров в секунду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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