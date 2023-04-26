Мировые СМИ оценили, как Лавров убеждал Запад в правоте России на Совбезе ООН

26 апреля 2023 в 10:15 Размер текста - 17 +

Визит Сергея Лаврова в ООН является идеальной возможностью для России высказать свою позицию, написали в Reuters Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В апреле Россия председательствует в Совете безопасности ООН. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заседал в штаб-квартире впервые с начала спецоперации на Украине. По итогам дебатов глава дипведомства дал интервью, в котором ответил на основные вопросы касательно СВО и российско-западных отношений. URA.RU приводит краткую сводку мнений зарубежных изданий касательно итогов визита Лаврова. Призыв Лаврова против доминирования Запада находит отклик у африканских, азиатских и латиноамериканских стран, которые уже давно выступают за реформу международных институтов, чтобы дать им более видное место за столом переговоров. Страны, установившие правила после Второй мировой войны, когда была создана Организация Объединенных Наций, по-прежнему господствуют там. Соединенные Штаты, Великобритания, Франция и Россия (тогда Советский Союз) вместе с Китаем являются единственными постоянными членами и имеют право вето на все резолюции Совета Безопасности. Об этом написали в газете The Washington Post.

в газете The Washington Post. В издании Reuters отметили , что Председательство России в ООН является идеальным местом, чтобы высказать свои убеждения. «Россия, управляющая Советом Безопасности ООН, поступает так, как и следовало ожидать. Председательство в Совете — идеальная платформа для России, поскольку она пытается убедить многие страны либо поддержать ее конфликт с Украиной, либо избежать каких-либо значимых действий, направленных на подрыв Москвы».

, что Председательство России в ООН является идеальным местом, чтобы высказать свои убеждения. «Россия, управляющая Советом Безопасности ООН, поступает так, как и следовало ожидать. Председательство в Совете — идеальная платформа для России, поскольку она пытается убедить многие страны либо поддержать ее конфликт с Украиной, либо избежать каких-либо значимых действий, направленных на подрыв Москвы». «Лавров говорил о том, что мир находится у „возможно, еще более опасного порога“, чем во время холодной войны. Противники Кремля не могли помешать России занять пост президента или помешать г-ну Лаврову председательствовать на заседании в понедельник. Они могли только попытаться противостоять нарративу Москвы», — такое мнение высказал автор Фарназ Фассихи в своей статье для The New York Times.

для The New York Times. Вице-президент Фонда ООН выразил опасение, что визит Лаврова является «неприятным для дипломатии». «В долгосрочной перспективе он предсказал: „Я не думаю, что все пойдет хорошо“». Его слова приводит издание Politico в своем материале . Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН 24 апреля, пишет MK . В ходе пресс-конференции в ООН он заявлял, что предположения Запада о переговорах с Украиной после контрнаступления являются «шизофреническими», передает «Национальная служба новостей». Также глава МИД высказался о зерновой сделке, пишет RT. Он выразил мнение, что ситуация заведена в тупик западными коллегами.

В апреле Россия председательствует в Совете безопасности ООН. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заседал в штаб-квартире впервые с начала спецоперации на Украине. По итогам дебатов глава дипведомства дал интервью, в котором ответил на основные вопросы касательно СВО и российско-западных отношений. URA.RU приводит краткую сводку мнений зарубежных изданий касательно итогов визита Лаврова. Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН 24 апреля, пишет MK. В ходе пресс-конференции в ООН он заявлял, что предположения Запада о переговорах с Украиной после контрнаступления являются «шизофреническими», передает «Национальная служба новостей». Также глава МИД высказался о зерновой сделке, пишет RT. Он выразил мнение, что ситуация заведена в тупик западными коллегами.