Курганец подписал контракт на военную службу вслед за братьями

Житель Курганской области заключил контракт на военную службу по примеру своих братьев. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU в курганском пункте отбора на военную службу.
«У меня есть братья, которые служат. Они сподвигли меня заключить контракт», — сообщил курганец. Он также добавил, что это его повторный контракт, и служба ему нравится.
Первый свой контракт молодой человек подписал через полгода после призыва в армию. В настоящее время он дослужился до звания ефрейтора, имеет специальность «водитель» и намерен продолжить обучение, чтобы стать офицером. «Плюсов сейчас много — хорошая зарплата, армия всем обеспечивает», — признался мужчина.
В пункте отбора напомнили, какие льготы предоставляет Минобороны при заключении контракта. Новобранцы смогут взять жилье в ипотеку либо получить компенсацию за аренду. Также им предоставляют льготы при обучении детей, прохождении медобследований и реабилитации. Контрактникам страхуют жизнь и здоровье за счет федерального бюджета. Ветеранам военных действий положены льготы и выплаты.
Ранее URA.RU правительство Курганской области сообщало, что у кандидатов, желающих поступить на службу по контракту, есть выбор, отправиться на спецоперацию или нет. Такое право имеется у каждого гражданина РФ.
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