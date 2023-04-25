Курганец подписал контракт на военную службу вслед за братьями

Курганец по примеру братьев ушел в армию по контракту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Курганской области заключил контракт на военную службу по примеру своих братьев. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU в курганском пункте отбора на военную службу.

«У меня есть братья, которые служат. Они сподвигли меня заключить контракт», — сообщил курганец. Он также добавил, что это его повторный контракт, и служба ему нравится.

Первый свой контракт молодой человек подписал через полгода после призыва в армию. В настоящее время он дослужился до звания ефрейтора, имеет специальность «водитель» и намерен продолжить обучение, чтобы стать офицером. «Плюсов сейчас много — хорошая зарплата, армия всем обеспечивает», — признался мужчина.

В пункте отбора напомнили, какие льготы предоставляет Минобороны при заключении контракта. Новобранцы смогут взять жилье в ипотеку либо получить компенсацию за аренду. Также им предоставляют льготы при обучении детей, прохождении медобследований и реабилитации. Контрактникам страхуют жизнь и здоровье за счет федерального бюджета. Ветеранам военных действий положены льготы и выплаты.

Ранее URA.RU правительство Курганской области сообщало, что у кандидатов, желающих поступить на службу по контракту, есть выбор, отправиться на спецоперацию или нет. Такое право имеется у каждого гражданина РФ.