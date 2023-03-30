30 марта 2023

Курганские контрактники могут сами выбирать, поехать на СВО или нет. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка военнослужащих для участия в спецоперации. Челябинск, армия, военные, военнослужащие, бойцы, военная форма, солдат, вс рф, контрактники, добровольческий батальон, южноуралец
В Минобороны РФ ждут граждан от 18 до 60 лет Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

У курганских кандидатов, желающих поступить на службу по контракту, есть выбор, отправиться на спецоперацию или нет. Такое право имеется у каждого гражданина РФ. Об этом рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту по Курганской области Владимир Копьев.

«У кандидатов на контрактную службу есть возможность выбрать место прохождения службы, род и вид вооруженных сил. Также кандидат сам выбирает, будет он участвовать в специальной военной операции (СВО) или нет», — пояснил Владимир Копьев. Видеообращение опубликовано в telegram-канале правительства региона.

Контрактникам обещают платить от 200 тысяч рублей. Им также полагается единовременная выплата Минобороны РФ в размере 195 тысяч рублей. А желающие служить в зоне СВО получат еще 120 тысяч рублей от правительства области. По словам Копьева, кандидатам оплачивается проезд до Кургана и прохождение медкомиссии. Контракт заключается на срок от трех месяцев и выше по желанию граждан.

Ранее в Минобороны России рассказывали, как в Кургане набирают контрактников. Специалисты пункта отбора на военную службу регулярно встречаются с молодыми людьми призывного возраста, им напоминают о существующих правах и льготах. Сообщалось, что в регионе большое количество добровольцев в возрасте старше 50 лет выражают желание служить по контракту. Поводом для этого послужили изменения о возрастном ограничении. По оценке властей, курганцы могут зарабатывать до 460 тысяч рублей на службе по контракту. Представители местного военкомата в начале марта выставили мобильный пункт в центре города для заключения контрактов о прохождении краткосрочной военной службы. Жителей области также вербуют на службу по контракту через МФЦ.

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У курганских кандидатов, желающих поступить на службу по контракту, есть выбор, отправиться на спецоперацию или нет. Такое право имеется у каждого гражданина РФ. Об этом рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту по Курганской области Владимир Копьев. «У кандидатов на контрактную службу есть возможность выбрать место прохождения службы, род и вид вооруженных сил. Также кандидат сам выбирает, будет он участвовать в специальной военной операции (СВО) или нет», — пояснил Владимир Копьев. Видеообращение опубликовано в telegram-канале правительства региона. Контрактникам обещают платить от 200 тысяч рублей. Им также полагается единовременная выплата Минобороны РФ в размере 195 тысяч рублей. А желающие служить в зоне СВО получат еще 120 тысяч рублей от правительства области. По словам Копьева, кандидатам оплачивается проезд до Кургана и прохождение медкомиссии. Контракт заключается на срок от трех месяцев и выше по желанию граждан. Ранее в Минобороны России рассказывали, как в Кургане набирают контрактников. Специалисты пункта отбора на военную службу регулярно встречаются с молодыми людьми призывного возраста, им напоминают о существующих правах и льготах. Сообщалось, что в регионе большое количество добровольцев в возрасте старше 50 лет выражают желание служить по контракту. Поводом для этого послужили изменения о возрастном ограничении. По оценке властей, курганцы могут зарабатывать до 460 тысяч рублей на службе по контракту. Представители местного военкомата в начале марта выставили мобильный пункт в центре города для заключения контрактов о прохождении краткосрочной военной службы. Жителей области также вербуют на службу по контракту через МФЦ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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