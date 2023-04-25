Жители ХМАО получили условный срок за ловлю рыбы во время нереста

Рыбаков из ХМАО наказали за использование запрещенных во время нереста орудий лова Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жители Сургута (ХМАО) получили два года лишения свободы условно за ловлю рыбы во время нереста. На сайте прокуратуры ХМАО указано, что рыбаки использовали запрещенные орудия лова и передвигались на моторной лодке, что является нарушением закона в этот период.

«Подсудимые, находясь на протоке Почекуйка реки Обь в Сургутcком районе, несмотря на действующий запрет в период нереста, с использованием моторной лодки и запрещенных орудий лова, осуществили вылов 23 особей различных пород рыбы. Суд признал подсудимых виновными в совершении указанного преступления и назначил им наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на один год», — говорится в сообщении прокуратуры.

Подсудимые в полной мере возместили ущерб рыбным запасам округа. Приговор, оглашенный судом, пока не вступил в законную силу.

Ранее URA.RU писало, что житель Нефтеюганска (ХМАО) осужден за незаконный вылов краснокнижных рыб: осетра и стерляди. Рыбак нанес ущерб природе в размере более 540 тысяч рублей.