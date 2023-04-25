25 апреля 2023

Жители ХМАО получили условный срок за ловлю рыбы во время нереста

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, рыбаки, рыбалка, лодка, сети рыболовные, браконьеры
Рыбаков из ХМАО наказали за использование запрещенных во время нереста орудий лова Фото:

Жители Сургута (ХМАО) получили два года лишения свободы условно за ловлю рыбы во время нереста. На сайте прокуратуры ХМАО указано, что рыбаки использовали запрещенные орудия лова и передвигались на моторной лодке, что является нарушением закона в этот период.

«Подсудимые, находясь на протоке Почекуйка реки Обь в Сургутcком районе, несмотря на действующий запрет в период нереста, с использованием моторной лодки и запрещенных орудий лова, осуществили вылов 23 особей различных пород рыбы. Суд признал подсудимых виновными в совершении указанного преступления и назначил им наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на один год», — говорится в сообщении прокуратуры.

Подсудимые в полной мере возместили ущерб рыбным запасам округа. Приговор, оглашенный судом, пока не вступил в законную силу.

Ранее URA.RU писало, что житель Нефтеюганска (ХМАО) осужден за незаконный вылов краснокнижных рыб: осетра и стерляди. Рыбак нанес ущерб природе в размере более 540 тысяч рублей.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Сургута (ХМАО) получили два года лишения свободы условно за ловлю рыбы во время нереста. На сайте прокуратуры ХМАО указано, что рыбаки использовали запрещенные орудия лова и передвигались на моторной лодке, что является нарушением закона в этот период. «Подсудимые, находясь на протоке Почекуйка реки Обь в Сургутcком районе, несмотря на действующий запрет в период нереста, с использованием моторной лодки и запрещенных орудий лова, осуществили вылов 23 особей различных пород рыбы. Суд признал подсудимых виновными в совершении указанного преступления и назначил им наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на один год», — говорится в сообщении прокуратуры. Подсудимые в полной мере возместили ущерб рыбным запасам округа. Приговор, оглашенный судом, пока не вступил в законную силу. Ранее URA.RU писало, что житель Нефтеюганска (ХМАО) осужден за незаконный вылов краснокнижных рыб: осетра и стерляди. Рыбак нанес ущерб природе в размере более 540 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...