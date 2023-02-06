Жителя ХМАО осудят за вылов осетра и стерляди

07 февраля 2023 в 10:01 Размер текста - 17 +

Жителя Нефтеюганска накажут за вылов краснокнижной рыбы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Житель Нефтеюганска (ХМАО), поймавший в Оби осетра и 13 особей стерляди, будет осужден за незаконный вылов краснокнижных рыб. На официальном сайте прокуратуры ХМАО указано, что он нанес ущерб природе в размере более 540 тысяч рублей. «Расследованием установлено, что в августе 2022 года обвиняемый, находясь на реке Обь вблизи д. Высокий Мыс Сургутского района, с использованием запрещенных орудий лова и моторной лодки осуществил незаконный вылов особи сибирского осетра, занесенного в Красную книгу Российской Федерации. Также рыбаком выловлено 13 особей стерляди», — говорится в пресс-релизе Прокуратуры ХМАО. Прокуратура направила в суд заявление, чтобы взыскать с рыбака штраф. На нарушителя завели уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало, что двум пенсионерам из Березовского района (ХМАО) грозит срок за вылов сибирского осетра, занесенного в Красную книгу РФ. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, превысил 480 тысяч рублей.

Житель Нефтеюганска (ХМАО), поймавший в Оби осетра и 13 особей стерляди, будет осужден за незаконный вылов краснокнижных рыб. На официальном сайте прокуратуры ХМАО указано, что он нанес ущерб природе в размере более 540 тысяч рублей. «Расследованием установлено, что в августе 2022 года обвиняемый, находясь на реке Обь вблизи д. Высокий Мыс Сургутского района, с использованием запрещенных орудий лова и моторной лодки осуществил незаконный вылов особи сибирского осетра, занесенного в Красную книгу Российской Федерации. Также рыбаком выловлено 13 особей стерляди», — говорится в пресс-релизе Прокуратуры ХМАО. Прокуратура направила в суд заявление, чтобы взыскать с рыбака штраф. На нарушителя завели уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало, что двум пенсионерам из Березовского района (ХМАО) грозит срок за вылов сибирского осетра, занесенного в Красную книгу РФ. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, превысил 480 тысяч рублей.