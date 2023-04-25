25 апреля 2023

Тюменец, сбежавший с места смертельного ДТП, пойдет под суд

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Знак аварийной остановки для Альбины Золотухиной. Челябинск., знак аварийной остановки, дтп
Трагедия произошла в Тюмени 14 июля 2022 года Фото:

Житель Упоровского района (Тюменская область) пойдет под суд за то, что устроил смертельное ДТП и попытался сбежать с места преступления. Об этом URA.RU сообщили в региональной прокуратуре. 21-летнему тюменцу предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения).

«Ночью 14 июля 2022 года обвиняемый на перекрестке улиц Достоевского и Запольная Тюмени, в нарушение требований дорожных знаков, разрешающих только маневр поворота направо, на своем автомобиле ВАЗ 21144 выехал со второстепенной дороги на перекресток для поворота налево, не уступив дорогу двигавшемуся навстречу автомобилю ВАЗ-21103. Не имея возможности избежать столкновения, водитель ВАЗ-21103 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volvo», — рассказали в ведомстве подробности ДТП.

В результате происшествия водитель ВАЗ получил тяжкие повреждения, а его пассажир погиб на месте. Виновник ДТП скрылся с места преступления, но был задержан сотрудниками ГИБДД.

Дело обвиняемого направлено в Калининский суд Тюмени. Ему грозит до 12 лет колонии.

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Житель Упоровского района (Тюменская область) пойдет под суд за то, что устроил смертельное ДТП и попытался сбежать с места преступления. Об этом URA.RU сообщили в региональной прокуратуре. 21-летнему тюменцу предъявлено обвинение по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения). «Ночью 14 июля 2022 года обвиняемый на перекрестке улиц Достоевского и Запольная Тюмени, в нарушение требований дорожных знаков, разрешающих только маневр поворота направо, на своем автомобиле ВАЗ 21144 выехал со второстепенной дороги на перекресток для поворота налево, не уступив дорогу двигавшемуся навстречу автомобилю ВАЗ-21103. Не имея возможности избежать столкновения, водитель ВАЗ-21103 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volvo», — рассказали в ведомстве подробности ДТП. В результате происшествия водитель ВАЗ получил тяжкие повреждения, а его пассажир погиб на месте. Виновник ДТП скрылся с места преступления, но был задержан сотрудниками ГИБДД. Дело обвиняемого направлено в Калининский суд Тюмени. Ему грозит до 12 лет колонии.
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