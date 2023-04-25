Пермское УФАС наказало крупнейшую энергокомпанию Урала

Пермское УФАС оштрафовало ОАО «МРСК-Урала» на 600 тысяч рублей

26 апреля 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

Окончательно работы по подключению освещения должны завершить до конца апреля Фото: Размик Закарян © URA.RU Пермское УФАС оштрафовало ОАО «МРСК Урала» за срыв сроков подключения в краевой столице уличного освещения к электросетям. Энергетическую компанию признали виновной в совершении административного правонарушения. Проверка надзорным ведомством проводилась по жалобе МКУ «Пермблагоустройство». «Согласно заключенным с МКУ „Пермблагоустройство“ договорам, ОАО „МРСК Урала“ было обязано в течение 2021—2022 годов присоединить к энергоснабжению сети освещения на улицах Героев Хасана, Василия Васильева, Маршала Жукова. Энергетики обязательства не выполнили. УФАС пришло к выводу, что „МРСК Урала“ не предприняло меры для исполнения обязательств, нарушив законодательство. Компании назначен штраф», — сообщается в группе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте». Сумма штрафа составляет 600 тысяч рублей. Также сетевой организации выдано представление об устранении в месячный срок обстоятельств, которые привели к нарушению. В пресс-службе «Россети Урал» URA.RU пояснили, что перенос сроков присоединения к энергоснабжению объектов городского уличного освещения на улицах Героев Хасана, Василия Васильева и Маршала Жукова был вызван причинами, связанными с процедурами согласования прохождения проектируемых линий электропередачи, а также корректировкой по ряду позиций технических условий. Сейчас компания завершила работы по объекту на улице Василия Васильева. Специалистами филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» произведена установка нового, более мощного трансформатора. Окончательно все работы по подключению освещения должны завершить до конца апреля 2023 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермское УФАС оштрафовало ОАО «МРСК Урала» за срыв сроков подключения в краевой столице уличного освещения к электросетям. Энергетическую компанию признали виновной в совершении административного правонарушения. Проверка надзорным ведомством проводилась по жалобе МКУ «Пермблагоустройство». «Согласно заключенным с МКУ „Пермблагоустройство“ договорам, ОАО „МРСК Урала“ было обязано в течение 2021—2022 годов присоединить к энергоснабжению сети освещения на улицах Героев Хасана, Василия Васильева, Маршала Жукова. Энергетики обязательства не выполнили. УФАС пришло к выводу, что „МРСК Урала“ не предприняло меры для исполнения обязательств, нарушив законодательство. Компании назначен штраф», — сообщается в группе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте». Сумма штрафа составляет 600 тысяч рублей. Также сетевой организации выдано представление об устранении в месячный срок обстоятельств, которые привели к нарушению. В пресс-службе «Россети Урал» URA.RU пояснили, что перенос сроков присоединения к энергоснабжению объектов городского уличного освещения на улицах Героев Хасана, Василия Васильева и Маршала Жукова был вызван причинами, связанными с процедурами согласования прохождения проектируемых линий электропередачи, а также корректировкой по ряду позиций технических условий. Сейчас компания завершила работы по объекту на улице Василия Васильева. Специалистами филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» произведена установка нового, более мощного трансформатора. Окончательно все работы по подключению освещения должны завершить до конца апреля 2023 года.