25 апреля 2023

Пермское УФАС наказало крупнейшую энергокомпанию Урала

Пермское УФАС оштрафовало ОАО «МРСК-Урала» на 600 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки на улице Татищева. Екатеринбург, уличные фонари, фонари освещения
Окончательно работы по подключению освещения должны завершить до конца апреля Фото:

Пермское УФАС оштрафовало ОАО «МРСК Урала» за срыв сроков подключения в краевой столице уличного освещения к электросетям. Энергетическую компанию признали виновной в совершении административного правонарушения. Проверка надзорным ведомством проводилась по жалобе МКУ «Пермблагоустройство».

«Согласно заключенным с МКУ „Пермблагоустройство“ договорам, ОАО „МРСК Урала“ было обязано в течение 2021—2022 годов присоединить к энергоснабжению сети освещения на улицах Героев Хасана, Василия Васильева, Маршала Жукова. Энергетики обязательства не выполнили. УФАС пришло к выводу, что „МРСК Урала“ не предприняло меры для исполнения обязательств, нарушив законодательство. Компании назначен штраф», — сообщается в группе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте».

Сумма штрафа составляет 600 тысяч рублей. Также сетевой организации выдано представление об устранении в месячный срок обстоятельств, которые привели к нарушению.

В пресс-службе «Россети Урал» URA.RU пояснили, что перенос сроков присоединения к энергоснабжению объектов городского уличного освещения на улицах Героев Хасана, Василия Васильева и Маршала Жукова был вызван причинами, связанными с процедурами согласования прохождения проектируемых линий электропередачи, а также корректировкой по ряду позиций технических условий. Сейчас компания завершила работы по объекту на улице Василия Васильева. Специалистами филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» произведена установка нового, более мощного трансформатора. Окончательно все работы по подключению освещения должны завершить до конца апреля 2023 года.

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Пермское УФАС оштрафовало ОАО «МРСК Урала» за срыв сроков подключения в краевой столице уличного освещения к электросетям. Энергетическую компанию признали виновной в совершении административного правонарушения. Проверка надзорным ведомством проводилась по жалобе МКУ «Пермблагоустройство». «Согласно заключенным с МКУ „Пермблагоустройство“ договорам, ОАО „МРСК Урала“ было обязано в течение 2021—2022 годов присоединить к энергоснабжению сети освещения на улицах Героев Хасана, Василия Васильева, Маршала Жукова. Энергетики обязательства не выполнили. УФАС пришло к выводу, что „МРСК Урала“ не предприняло меры для исполнения обязательств, нарушив законодательство. Компании назначен штраф», — сообщается в группе Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте». Сумма штрафа составляет 600 тысяч рублей. Также сетевой организации выдано представление об устранении в месячный срок обстоятельств, которые привели к нарушению. В пресс-службе «Россети Урал» URA.RU пояснили, что перенос сроков присоединения к энергоснабжению объектов городского уличного освещения на улицах Героев Хасана, Василия Васильева и Маршала Жукова был вызван причинами, связанными с процедурами согласования прохождения проектируемых линий электропередачи, а также корректировкой по ряду позиций технических условий. Сейчас компания завершила работы по объекту на улице Василия Васильева. Специалистами филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» произведена установка нового, более мощного трансформатора. Окончательно все работы по подключению освещения должны завершить до конца апреля 2023 года.
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