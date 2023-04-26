Почему в Новосибирске отменили прямые выборы мэра и в каких городах РФ они остались

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Заседание городской думы. Выборы мэра. Курган, выборы, выборы мэра, урна голосования, выборы2021
Граждане не проявляют интереса к выборам мера, свидетельствует статистика Фото:

Депутаты горсовета Новосибирска поддержали отмену прямых выборов мэра. За изменение устава проголосовали 38 депутатов, сообщает «Вести Новосибирск». URA.RU рассказывает, в каких городах еще остались выборы старого типа.

Прямые выборы мэра остались всего в нескольких городах России. Среди них:

  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Севастополь
  • Хабаровск
  • Якутск
  • Абакан
  • Анадырь
  • Улан-Удэ


В качестве аргумента за отмену прямых голосований на пост мэра власти называют падения интереса граждан к выборам. С 2009 года явка на выборы упала с 50 процентов до 20. Еще одной причиной является дороговизна выборов, как мероприятия. Таким образом, деньги, которые раньше тратились на проведение голосований, городская администрация может потратить на другие благие цели.

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Депутаты горсовета Новосибирска поддержали отмену прямых выборов мэра. За изменение устава проголосовали 38 депутатов, сообщает «Вести Новосибирск». URA.RU рассказывает, в каких городах еще остались выборы старого типа. Прямые выборы мэра остались всего в нескольких городах России. Среди них: В качестве аргумента за отмену прямых голосований на пост мэра власти называют падения интереса граждан к выборам. С 2009 года явка на выборы упала с 50 процентов до 20. Еще одной причиной является дороговизна выборов, как мероприятия. Таким образом, деньги, которые раньше тратились на проведение голосований, городская администрация может потратить на другие благие цели.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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