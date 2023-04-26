Почему в Новосибирске отменили прямые выборы мэра и в каких городах РФ они остались

26 апреля 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

Граждане не проявляют интереса к выборам мера, свидетельствует статистика Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты горсовета Новосибирска поддержали отмену прямых выборов мэра. За изменение устава проголосовали 38 депутатов, сообщает «Вести Новосибирск». URA.RU рассказывает, в каких городах еще остались выборы старого типа. Прямые выборы мэра остались всего в нескольких городах России. Среди них: Москва

Санкт-Петербург

Севастополь

Хабаровск

Якутск

Абакан

Анадырь

Улан-Удэ

В качестве аргумента за отмену прямых голосований на пост мэра власти называют падения интереса граждан к выборам. С 2009 года явка на выборы упала с 50 процентов до 20. Еще одной причиной является дороговизна выборов, как мероприятия. Таким образом, деньги, которые раньше тратились на проведение голосований, городская администрация может потратить на другие благие цели.

Депутаты горсовета Новосибирска поддержали отмену прямых выборов мэра. За изменение устава проголосовали 38 депутатов, сообщает «Вести Новосибирск». URA.RU рассказывает, в каких городах еще остались выборы старого типа. Прямые выборы мэра остались всего в нескольких городах России. Среди них: В качестве аргумента за отмену прямых голосований на пост мэра власти называют падения интереса граждан к выборам. С 2009 года явка на выборы упала с 50 процентов до 20. Еще одной причиной является дороговизна выборов, как мероприятия. Таким образом, деньги, которые раньше тратились на проведение голосований, городская администрация может потратить на другие благие цели.