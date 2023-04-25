Худрук пермского фестиваля Курентзис стал профессором Московской консерватории

Дирижер и художественный руководитель пермского Дягилевского фестиваля Теодор Курентзис стал почетным профессором Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Такое звание Курентзису присвоил ученый совет музыкального вуза.
«Ученый совет Московской государственной консерватории имени Чайковского присвоил звание почетного профессора бывшему художественному руководителю Пермского театра оперы и балета Теодору Курентзису. Инициатива принадлежит и. о. ректора образовательного учреждения Александру Соколову», — сообщает «Коммерсант-Пермь» со ссылкой на telegram-канал «МузЖизнь».
Уточняется, что 24 апреля оркестр, а также хор студентов музыкального вуза под управлением Теодора Курентзиса, выступили с концертом в Большом зале консерватории. Курентзис в 2011—2019 годах являлся художественным руководителем Пермского театра оперы и балета. Сейчас он возглавляет Дягилевский фестиваль, проходящий в Перми.
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