В Свердловской области нашли свинину с сальмонеллой

Специалисты Россельхознадзора обнаружили патогенные микроорганизмы в свинине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мясо свинины от крупного сельскохозяйственного предприятия в Свердловской области оказалось заражено сальмонеллами группы В — патогенными микроорганизмами, возбудителями кишечной инфекции. Об этом сообщает референтный центр Россельхознадзора на официальном сайте.

«При проведении микробиологических исследований образца мяса свинины выявлены сальмонеллы группы. Референтный центр известил заказчика исследований — крупное сельскохозяйственное предприятие Свердловской области — о выявленном нарушении, чтобы свиноводы приняли экстренные меры по обеспечению безопасности выпускаемой продукции», — говорится в сообщении специалистов.

Сальмонеллы в мясе могут появиться, если нарушаются санитарно-гигиенические нормы при хранении. Бактерии являются возбудителями кишечной инфекции — сальмонеллеза.