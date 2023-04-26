В Свердловской области нашли свинину с сальмонеллой

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Специалисты Россельхознадзора обнаружили патогенные микроорганизмы в свинине Фото:

Мясо свинины от крупного сельскохозяйственного предприятия в Свердловской области оказалось заражено сальмонеллами группы В — патогенными микроорганизмами, возбудителями кишечной инфекции. Об этом сообщает референтный центр Россельхознадзора на официальном сайте.

«При проведении микробиологических исследований образца мяса свинины выявлены сальмонеллы группы. Референтный центр известил заказчика исследований — крупное сельскохозяйственное предприятие Свердловской области — о выявленном нарушении, чтобы свиноводы приняли экстренные меры по обеспечению безопасности выпускаемой продукции», — говорится в сообщении специалистов.

Сальмонеллы в мясе могут появиться, если нарушаются санитарно-гигиенические нормы при хранении. Бактерии являются возбудителями кишечной инфекции — сальмонеллеза.

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Мясо свинины от крупного сельскохозяйственного предприятия в Свердловской области оказалось заражено сальмонеллами группы В — патогенными микроорганизмами, возбудителями кишечной инфекции. Об этом сообщает референтный центр Россельхознадзора на официальном сайте. «При проведении микробиологических исследований образца мяса свинины выявлены сальмонеллы группы. Референтный центр известил заказчика исследований — крупное сельскохозяйственное предприятие Свердловской области — о выявленном нарушении, чтобы свиноводы приняли экстренные меры по обеспечению безопасности выпускаемой продукции», — говорится в сообщении специалистов. Сальмонеллы в мясе могут появиться, если нарушаются санитарно-гигиенические нормы при хранении. Бактерии являются возбудителями кишечной инфекции — сальмонеллеза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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