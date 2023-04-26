«Гринвич» отсудил десятки тысяч долларов у экс-арендатора

Юрлицо «Гринвича» отсудило 54,3 тысячи долларов у дистрибьютора-компании «Джамилько» Фото: Размик Закарян © URA.RU

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск компании «Инвестторгстрой» (юридическое лицо торгового центра «Гринвич») о взыскании с компании «Джамилько» — экс-арендатора площадей в здании — 54,3 тысячи долларов. Информация об этом опубликована в картотеке дел Арбитражного суда.

«Суд решил: исковые требования удовлетворить, взыскать с „МФК ДЖАМИЛЬКО“ в пользу ООО „Инвестторгстрой“ 54,3 тысячи долларов США, подлежащую оплате в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа, но не менее 29 рублей за 1 доллар США», — говорится в решении суда.

МФК «Джамилько» является дистрибьютором одежды брендов DKNY, «Елена Миро», Juicy Couture, Marc O’Polo, Lee&Wrangler, New Balance и Timberland. После начала специальной военной операции компания прекратила деятельность в России и закрыла точки продаж, в частности, в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге.