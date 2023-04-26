«Гринвич» отсудил десятки тысяч долларов у экс-арендатора

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Новогодняя ярмарка в Гринвиче. Екатеринбург, гринвич, новогодние закупки
Юрлицо «Гринвича» отсудило 54,3 тысячи долларов у дистрибьютора-компании «Джамилько» Фото:

Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск компании «Инвестторгстрой» (юридическое лицо торгового центра «Гринвич») о взыскании с компании «Джамилько» — экс-арендатора площадей в здании — 54,3 тысячи долларов. Информация об этом опубликована в картотеке дел Арбитражного суда.

«Суд решил: исковые требования удовлетворить, взыскать с „МФК ДЖАМИЛЬКО“ в пользу ООО „Инвестторгстрой“ 54,3 тысячи долларов США, подлежащую оплате в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа, но не менее 29 рублей за 1 доллар США», — говорится в решении суда.

МФК «Джамилько» является дистрибьютором одежды брендов DKNY, «Елена Миро», Juicy Couture, Marc O’Polo, Lee&Wrangler, New Balance и Timberland. После начала специальной военной операции компания прекратила деятельность в России и закрыла точки продаж, в частности, в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге.

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Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск компании «Инвестторгстрой» (юридическое лицо торгового центра «Гринвич») о взыскании с компании «Джамилько» — экс-арендатора площадей в здании — 54,3 тысячи долларов. Информация об этом опубликована в картотеке дел Арбитражного суда. «Суд решил: исковые требования удовлетворить, взыскать с „МФК ДЖАМИЛЬКО“ в пользу ООО „Инвестторгстрой“ 54,3 тысячи долларов США, подлежащую оплате в рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа, но не менее 29 рублей за 1 доллар США», — говорится в решении суда. МФК «Джамилько» является дистрибьютором одежды брендов DKNY, «Елена Миро», Juicy Couture, Marc O’Polo, Lee&Wrangler, New Balance и Timberland. После начала специальной военной операции компания прекратила деятельность в России и закрыла точки продаж, в частности, в ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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