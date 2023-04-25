В Челябинской области «Почта России» и МФЦ изменят график в майские праздники

26 апреля 2023 в 13:41 Размер текста - 17 +

В майские праздники отделения «Почты России» и МФЦ перейдут на новый график Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области отделения «Почты России» и многофункционального центра (МФЦ) изменят график работы в майские праздники. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службах этих ведомств. «Почтовые отделения 1 и 9 мая работать не будут, 8 мая офисы будут работать по воскресному графику. С 2 по 7 мая сохранится обычный график», — уточнили в пресс-службе «Почты России». У сотрудников МФЦ выходных дней будет больше. Офисы не будут работать 1, 8 и 9 мая. «Отделения МФЦ будут закрыты 1, 8 и 9 мая. 29 апреля и 6 мая — рабочие дни, согласно обычному расписанию по субботам. С 2 по 5 мая рабочий график остается без изменений», — сообщили в пресс-службе МФЦ региона.

В Челябинской области отделения «Почты России» и многофункционального центра (МФЦ) изменят график работы в майские праздники. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службах этих ведомств. «Почтовые отделения 1 и 9 мая работать не будут, 8 мая офисы будут работать по воскресному графику. С 2 по 7 мая сохранится обычный график», — уточнили в пресс-службе «Почты России». У сотрудников МФЦ выходных дней будет больше. Офисы не будут работать 1, 8 и 9 мая. «Отделения МФЦ будут закрыты 1, 8 и 9 мая. 29 апреля и 6 мая — рабочие дни, согласно обычному расписанию по субботам. С 2 по 5 мая рабочий график остается без изменений», — сообщили в пресс-службе МФЦ региона.