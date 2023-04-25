25 апреля 2023

В Челябинской области «Почта России» и МФЦ изменят график в майские праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Многофункциональный центр. МФЦ. Челябинск, оператор, многофункциональный центр, прием граждан, мфц
В майские праздники отделения «Почты России» и МФЦ перейдут на новый график Фото:

В Челябинской области отделения «Почты России» и многофункционального центра (МФЦ) изменят график работы в майские праздники. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службах этих ведомств.

«Почтовые отделения 1 и 9 мая работать не будут, 8 мая офисы будут работать по воскресному графику. С 2 по 7 мая сохранится обычный график», — уточнили в пресс-службе «Почты России».

У сотрудников МФЦ выходных дней будет больше. Офисы не будут работать 1, 8 и 9 мая.

«Отделения МФЦ будут закрыты 1, 8 и 9 мая. 29 апреля и 6 мая — рабочие дни, согласно обычному расписанию по субботам. С 2 по 5 мая рабочий график остается без изменений», — сообщили в пресс-службе МФЦ региона.

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В Челябинской области отделения «Почты России» и многофункционального центра (МФЦ) изменят график работы в майские праздники. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службах этих ведомств. «Почтовые отделения 1 и 9 мая работать не будут, 8 мая офисы будут работать по воскресному графику. С 2 по 7 мая сохранится обычный график», — уточнили в пресс-службе «Почты России». У сотрудников МФЦ выходных дней будет больше. Офисы не будут работать 1, 8 и 9 мая. «Отделения МФЦ будут закрыты 1, 8 и 9 мая. 29 апреля и 6 мая — рабочие дни, согласно обычному расписанию по субботам. С 2 по 5 мая рабочий график остается без изменений», — сообщили в пресс-службе МФЦ региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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