WP: «Азов»* планирует захватывать города России для «освобождения» территторий

26 апреля 2023 в 14:08 Размер текста - 17 +

Украинские войска планируют захватывать города России, заявил Богдан Кротевич Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские города нужно освободить по принципу захвата во время Первой чеченской войны. Об этом заявил командир бригады национальной гвардии Украины «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Богдан Кротевич. «Большинство предположило бы, что война закончится быстро или кто-то другой выиграет ее для нас. Этого не произошло. Таким образом, мы пытаемся объяснить гражданскому населению страны, что нам нужно, чтобы они помогли нам освободить территории», — заявил Кротевич изданию The Washington Post. Он вспомнил захват российских городов чеченскими боевиками и предположил, что Украине необходимо сделать то же самое. Азов, по заявлению Кротевича, будет ориентироваться на испытания 2022 года в будущих боевых действиях. Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. Целями спецоперации является помощь мирным жителям Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Пресс-секретарь президента РФ Сергей Лавров заявлял, что НАТО хотело развалить Россию, передает RT. *Нацбатальон «Азов» признан в РФ экстремистской и террористической организацией и запрещен в России.

Российские города нужно освободить по принципу захвата во время Первой чеченской войны. Об этом заявил командир бригады национальной гвардии Украины «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) Богдан Кротевич. «Большинство предположило бы, что война закончится быстро или кто-то другой выиграет ее для нас. Этого не произошло. Таким образом, мы пытаемся объяснить гражданскому населению страны, что нам нужно, чтобы они помогли нам освободить территории», — заявил Кротевич изданию The Washington Post. Он вспомнил захват российских городов чеченскими боевиками и предположил, что Украине необходимо сделать то же самое. Азов, по заявлению Кротевича, будет ориентироваться на испытания 2022 года в будущих боевых действиях. Россия проводит специальную военную операцию с 24 февраля 2022 года. Целями спецоперации является помощь мирным жителям Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Пресс-секретарь президента РФ Сергей Лавров заявлял, что НАТО хотело развалить Россию, передает RT. *Нацбатальон «Азов» признан в РФ экстремистской и террористической организацией и запрещен в России.