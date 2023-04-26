Генпрокурор РФ: с россиян собрали лишние 100 млрд за капремонт в 2022 году

Сумма неиспользованных денег, которые были собраны с россиян в 2022 году за капремонт, составила 100 миллиардов рублей. Об этом сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.
«Сохраняются проблемы с капитальными ремонтами жилых домов. В 2022 году совокупный размер неиспользованных денег, собранных с граждан, составил более 100 млрд рублей», — отметил Игорь Краснов во время выступления в Совфеде РФ. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Генпрокурор подчеркнул, что нормы по исполнению программы капитального ремонта не были выполнены в более чем 16 тысячах жилых зданий.
Он подытожил, что по итогу обманутыми оказались около полутора миллионов россиян. «Очевиден нерациональный подход к формированию региональных программ капремонта», — отметил Краснов.
В Госдуме предложили упростить принятие решений о капремонте в многоквартирных домах, сообщает РАПСИ. В обмане с капремонтом обвиняли застройщиков. Как утверждал член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин, гарантии застройщиков-олигархов по капитальному ремонту домов являются фикцией, передает «Национальная служба новостей».
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