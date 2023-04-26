Песков рассказал, приедет ли Путин на саммит БРИКС после отказа ЮАР покинуть МУС

Песков: Путин примет участие в БРИКС в режиме ВКС
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ХХ съезд партии "Единая Россия", третий этап. Москва, путин на экране
Владимир Путин примет участие в БРИКС в формате ВКС в августе этого года Фото:
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Россия примет участие в заседании БРИКС в Южно-Африканской Республике. Президент РФ Владимир Путин будет участвовать в саммите в формате ВКС. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Да, Владимир Путин планирует участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи. <…> Россия принимала и будет принимать активное участие в БРИКС. Наша страна является важным участником объединения», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь обозначил, что РФ будет в дальнейшем уточнять политическую позицию ЮАР.

В августе на территории Южно-Африканской Республики пройдет саммит БРИКС. Ранее в администрации президента ЮАР заявили, что страна не будет покидать Международный уголовный суд. 17 марта организация выдала ордер на арест российского президента.

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Россия примет участие в заседании БРИКС в Южно-Африканской Республике. Президент РФ Владимир Путин будет участвовать в саммите в формате ВКС. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Да, Владимир Путин планирует участвовать в саммите БРИКС в формате видеоконференцсвязи. <…> Россия принимала и будет принимать активное участие в БРИКС. Наша страна является важным участником объединения», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь обозначил, что РФ будет в дальнейшем уточнять политическую позицию ЮАР. В августе на территории Южно-Африканской Республики пройдет саммит БРИКС. Ранее в администрации президента ЮАР заявили, что страна не будет покидать Международный уголовный суд. 17 марта организация выдала ордер на арест российского президента.
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