В Тюмени загорелась пятиэтажка на улице Воровского. Видео

26 апреля 2023 в 15:27 Размер текста - 17 +

Огонь распространился на крышу дома по улице Воровского (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюмени на улице Воровского загорелась пятиэтажка. Об этом URA.RU сообщили очевидцы, снявшие видео происшествия. «Горит дом на улице Воровского. Кажется, это дом №21», — сообщил читатель агентства, пожелавший не называть своего имени. В региональном управлении МЧС подтвердили информацию. «Тревожный вызов поступил в третьем часу дня. Пожар произошел на балконе верхнего этажа пятиэтажного жилого дома и быстро распространился на кровлю. В настоящее время на месте пожара работают сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области. Проводится эвакуация жильцов», — сообщили в ведомстве.

В Тюмени на улице Воровского загорелась пятиэтажка. Об этом URA.RU сообщили очевидцы, снявшие видео происшествия. «Горит дом на улице Воровского. Кажется, это дом №21», — сообщил читатель агентства, пожелавший не называть своего имени. В региональном управлении МЧС подтвердили информацию. «Тревожный вызов поступил в третьем часу дня. Пожар произошел на балконе верхнего этажа пятиэтажного жилого дома и быстро распространился на кровлю. В настоящее время на месте пожара работают сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области. Проводится эвакуация жильцов», — сообщили в ведомстве.