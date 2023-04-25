25 апреля 2023

В Тюмени загорелась пятиэтажка на улице Воровского. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в историческом здании по ул. Дзержинского 34. Тюмень, дым, пожар, огонь
Огонь распространился на крышу дома по улице Воровского (архивное фото) Фото:

В Тюмени на улице Воровского загорелась пятиэтажка. Об этом URA.RU сообщили очевидцы, снявшие видео происшествия.

«Горит дом на улице Воровского. Кажется, это дом №21», — сообщил читатель агентства, пожелавший не называть своего имени.

В региональном управлении МЧС подтвердили информацию. «Тревожный вызов поступил в третьем часу дня. Пожар произошел на балконе верхнего этажа пятиэтажного жилого дома и быстро распространился на кровлю. В настоящее время на месте пожара работают сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области. Проводится эвакуация жильцов», — сообщили в ведомстве.

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В Тюмени на улице Воровского загорелась пятиэтажка. Об этом URA.RU сообщили очевидцы, снявшие видео происшествия. «Горит дом на улице Воровского. Кажется, это дом №21», — сообщил читатель агентства, пожелавший не называть своего имени. В региональном управлении МЧС подтвердили информацию. «Тревожный вызов поступил в третьем часу дня. Пожар произошел на балконе верхнего этажа пятиэтажного жилого дома и быстро распространился на кровлю. В настоящее время на месте пожара работают сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области. Проводится эвакуация жильцов», — сообщили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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