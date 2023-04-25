Огонь распространился на крышу дома по улице Воровского (архивное фото)
В Тюмени на улице Воровского загорелась пятиэтажка. Об этом URA.RU сообщили очевидцы, снявшие видео происшествия.
«Горит дом на улице Воровского. Кажется, это дом №21», — сообщил читатель агентства, пожелавший не называть своего имени.
В региональном управлении МЧС подтвердили информацию. «Тревожный вызов поступил в третьем часу дня. Пожар произошел на балконе верхнего этажа пятиэтажного жилого дома и быстро распространился на кровлю. В настоящее время на месте пожара работают сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области. Проводится эвакуация жильцов», — сообщили в ведомстве.
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