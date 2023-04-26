Политолог предупредил, чем грозит вмешательство США в определение границ Украины

Политолог Топорнин: США готовят новые ограничения для России

27 апреля 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

В США хотят принять закон, требующий вернуть Украину к границам 1991 года Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После принятия в США закона, требующего вернуть Украину к границам 1991 года (в состав Украинской ССР входили, в частности, Донецкая, Херсонская, Запорожская, Крымская области), Киев усилит свою военную активность, а России могут грозить новые ограничения. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. «Нужно понимать, что США — это государство, которое проводит активную внешнюю политику, задействовано в мировой рыночной экономике, которое своей валютой обеспечивает финансовый миропорядок. Естественно такие законы, которые имеют внутреннее происхождение, но направлены на третью страну или на решение какого-то конфликта, будут иметь значение в ту или иную сторону. Если там будут определены какие-то санкционные меры по отношению к России, которая занимает эти территории, то значит все американские компании, граждане должны будут их соблюдать. Закон, конечно, добавит уверенности украинской власти в том, что они все делают правильно, и он наверняка будет содержать и какую-то материальную составляющую. Может быть, там будет определен механизм такой финансовой поддержки, выделения кредитов, предоставления всяких субсидий, займов. На СВО это скажется таким образом, что Украина будет с большей уверенностью вести боевые действия», — объяснил Николай Топорнин. При этом политолог подчеркнул, что для других стран американский закон не будет иметь никакой юридической силы. «Конечно, как правило, закон действует на территории того государства, где он принят. Очевидно, что он будет действовать в пределах США и он, конечно, не обладает изначально некой международной юрисдикцией. Он не может установить, что Россия должна взять и уйти с этих территорий. Это в больше степени, неверное, такой закон, который носит условно политический характер, но долгоиграющий, и будет оказывать воздействие на экономику России», — добавил Топорнин. Ранее портал Yahoo News сообщил, что члены палаты представителей США от Республиканской и Демократической партий занялись подготовкой законопроекта, который потребует добиться завершения конфликта на Украине через возвращения страны к границам 1991 года. Резолюция должна быть представлена 2 мая. Она будет рассмотрена комитетом по международным делам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После принятия в США закона, требующего вернуть Украину к границам 1991 года (в состав Украинской ССР входили, в частности, Донецкая, Херсонская, Запорожская, Крымская области), Киев усилит свою военную активность, а России могут грозить новые ограничения. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин. «Нужно понимать, что США — это государство, которое проводит активную внешнюю политику, задействовано в мировой рыночной экономике, которое своей валютой обеспечивает финансовый миропорядок. Естественно такие законы, которые имеют внутреннее происхождение, но направлены на третью страну или на решение какого-то конфликта, будут иметь значение в ту или иную сторону. Если там будут определены какие-то санкционные меры по отношению к России, которая занимает эти территории, то значит все американские компании, граждане должны будут их соблюдать. Закон, конечно, добавит уверенности украинской власти в том, что они все делают правильно, и он наверняка будет содержать и какую-то материальную составляющую. Может быть, там будет определен механизм такой финансовой поддержки, выделения кредитов, предоставления всяких субсидий, займов. На СВО это скажется таким образом, что Украина будет с большей уверенностью вести боевые действия», — объяснил Николай Топорнин. При этом политолог подчеркнул, что для других стран американский закон не будет иметь никакой юридической силы. «Конечно, как правило, закон действует на территории того государства, где он принят. Очевидно, что он будет действовать в пределах США и он, конечно, не обладает изначально некой международной юрисдикцией. Он не может установить, что Россия должна взять и уйти с этих территорий. Это в больше степени, неверное, такой закон, который носит условно политический характер, но долгоиграющий, и будет оказывать воздействие на экономику России», — добавил Топорнин. Ранее портал Yahoo News сообщил, что члены палаты представителей США от Республиканской и Демократической партий занялись подготовкой законопроекта, который потребует добиться завершения конфликта на Украине через возвращения страны к границам 1991 года. Резолюция должна быть представлена 2 мая. Она будет рассмотрена комитетом по международным делам.